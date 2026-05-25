Giá bạc tăng vọt gần 3 triệu/kg

Lúc 8 giờ 31, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 78,507 - 80,993 triệu đồng, tăng 614.000 - 700.000 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 30, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc ở mức 78,959 - 81,413 triệu đồng (mua - bán), tăng 2,69 - 2,8 triệu đồng.

Vào 8 giờ 33, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng là 14,745 - 15,275 triệu đồng, tăng 470.000 - 485.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 33 là 78,959 - 81,412 triệu đồng, tăng 2,69 - 2,8 triệu đồng.

Có sự chênh lệch, khác biệt lớn về mức biến động giá bạc giữa Ancarat và các thương hiệu khác là bởi từ ngày 18.5, Ancarat cập nhật giá bạc lần cuối vào sáng chủ nhật, thay vì vào sáng thứ 7 như thường lệ. Các thương hiệu còn lại chỉ cập nhật giá bạc tới sáng thứ 7.

So với mức bán ra cao nhất trong tháng 5 ghi nhận ngày 14.5 (89 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm 7,6 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 17 triệu đồng.

Giá bạc thế giới giao ngay lúc 8 giờ 52 (giờ Việt Nam) hôm nay là 77,84 USD/ounce, tăng 2,44 USD/ounce (tương đương 3,24%) so với chốt tuần qua.

Giá bạc hiện vẫn bị "mắc kẹt" dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, vai trò kép vừa là kim loại tiền tệ, vừa là hàng hóa công nghiệp giúp kim loại quý này có vị thế đặc biệt để hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch rộng hơn khỏi các tài sản tài chính bị định giá quá cao sang tài sản hữu hình.

Thời gian tới, bạc có thể có thêm tiềm năng tăng giá từ nguồn cung hạn chế và nhu cầu công nghiệp tăng.