Giá bạc giảm thẳng đứng hơn 5 triệu/kg

Lúc 8 giờ 30, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là: 80,24 - 82,293 triệu đồng, giảm 5,147 - 5,28 triệu đồng.

Sau vài ngày duy trì mức giá trên 88 triệu đồng/kg, sáng nay, giá bạc rơi thẳng về vùng trên 82 triệu đồng/kg ẢNH: ĐAN THANH

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mỗi kg ở mức 80,266 - 82,319 triệu đồng (mua - bán), giảm 5,493 - 5,627 triệu đồng.

Vào 8 giờ 36, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 15,035 - 15,495 triệu đồng, giảm 970.000 - 995.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 43 là 80,798 - 82,878 triệu đồng, giảm 5,44 - 5,57 triệu đồng.

Như vậy, chỉ sau vài ngày duy trì mức bán ra trên 88 triệu đồng/kg, giá bạc có lực giảm khá mạnh hôm nay. So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 16 triệu đồng.

Giá bạc thế giới giao ngay lúc 8 giờ 57 (giờ Việt Nam) hôm nay là 80,65 USD/ounce, giảm 2,71 USD/ounce (tương đương 3,25%) so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng và giá bạc giao ngay giảm mạnh sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ 5, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng tái bùng phát tại eo biển Hormuz.



