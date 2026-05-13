Giá bạc tăng hơn 3 triệu/kg, mua mới hẹn trả hàng tháng 10

Từ khi mở cửa giao dịch tới gần 9 giờ, giá bạc được Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam điều chỉnh tăng liên tục nhiều nhịp. Lúc 8 giờ 37, doanh nghiệp này niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là: 85,387 - 88,027 triệu đồng, tăng 3,067 - 3,145 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mỗi kg bạc tại thời điểm 8 giờ 33 ở mức 86,053 - 88,266 triệu đồng (mua - bán), tăng 3,2 - 3,28 triệu đồng.

Sáng nay, giá mỗi kg bạc tăng hơn 3 triệu đồng so với chốt ngày 12.5 ẢNH: ĐT

Vào 8 giờ 34, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở: 16,06 - 16,55 triệu đồng, tăng 600.000 - 615.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 35 là 86,052 - 88,265 triệu đồng, tăng 2,694 - 2,773 triệu đồng.

Giá bạc đang ở mức cao nhất trong 1 tháng qua. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 10 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới. Giá bạc thế giới giao ngay lúc 8 giờ 49 (giờ Việt Nam) hôm nay là 86,94 USD/ounce, tăng 0,49 USD/ounce (tương đương 0,57%) so với chốt phiên trước đó.

Từ hôm qua tới nay, khi giá bạc bất ngờ tăng vọt, lực bán bạc trên thị trường nhiều hơn lực mua. Không ít người tranh thủ giá bạc lên để chốt lời. Cạnh đó, cũng có những nhà đầu tư "ôm" bạc ở vùng giá cao rục rịch tính chuyện bán từng phần cắt lỗ.

Dù vậy, với những nhà đầu tư mới, nhiều trường hợp đặt mua bạc vẫn chưa thể lấy ngay. Ví dụ như tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, đặt mua hàng ở hiện tại, lịch hẹn giao bạc là khoảng tháng 10. Về vấn đề thanh toán, hiện công ty này mua lại bạc và hẹn trả tiền cho khách trong khoảng thời gian tối đa 5 ngày, song thông thường khách nhận được tiền sớm hơn.

Thực tế, tình trạng thu mua vàng, bạc trước, hẹn trả tiền sau diễn ra khá phổ biến trên thị trường vàng, bạc thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp thường phải hẹn ngày trả tiền do số lượng người bán lại đông, khiến số lượng lệnh thanh toán cần xử lý xếp dài.