Giá bạc tăng thẳng đứng hơn 5 triệu/kg

Lúc 8 giờ 28, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam mua vào và bán ra ở mức 85,867 - 88,533 triệu đồng/kg, tăng 5,52 - 5,7 triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mỗi kg bạc tại thời điểm 8 giờ 31 là 85,706 - 88,346 triệu đồng (mua - bán), tăng 4,93 - 5,06 triệu đồng.

Giá bạc sáng nay tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 90 triệu đồng/kg ẢNH: ĐT

Vào 8 giờ 32, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 16,07 - 16,56 triệu đồng, tăng 930.000 - 950.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 39 là 85,385 - 88,025 triệu đồng, tăng 4,61 - 4,74 triệu đồng.

Giá bạc đang ở mức cao nhất trong 1 tháng qua. Dù vậy, so với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 10 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá bạc thế giới. Giá bạc thế giới giao ngay lúc 9 giờ 3 (giờ Việt Nam) là 86,06 USD/ounce, tăng 0,08 USD/ounce so với chốt phiên trước đó. Đây là vùng giá cao nhất trong 1 tháng trở lại đây.

Theo Viện Bạc (The Silver Institute), thị trường bạc đã trải qua 5 năm liên tục thiếu hụt nguồn cung và được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm 2026. Tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23.700 tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu.

Chuyên gia thị trường bạc Nguyễn Khánh Long nhìn nhận, bên cạnh nhu cầu tích trữ gia tăng, nhu cầu bạc trong công nghiệp tiếp tục được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 khi cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô, mạng lưới truyền tải điện và xe điện tiếp tục được thúc đẩy đầu tư.

Trong báo cáo mới nhất của Bank of America, đội ngũ chuyên gia kim loại của ngân hàng này đang dự báo giá bạc có thể đạt từ 135 - 309 USD/ounce trước cuối năm 2026.