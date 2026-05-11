Kinh tế

Giá vàng giảm dồn dập 1,6 triệu/lượng, giá bạc bật tăng

Đan Thanh
11/05/2026 10:18 GMT+7

Sáng nay 11.5, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh giảm tới 3 lần, với tổng mức giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc bật tăng so với chốt tuần qua.

Tại nhịp điều chỉnh gần nhất lúc 9 giờ 51, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra ở 162,9 - 165,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá đỉnh trong tháng 4 ghi nhận ngày 1.4 (175 - 178 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 12,1 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới 17,5 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với giá vàng, giá bạc sáng nay lại bật tăng so với chốt tuần qua. Lúc 9 giờ 10, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra bạc 1 kg ở mức 80,880 - 83,387 triệu đồng, tăng 560.000 - 587.000 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 9, bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào và bán ra là 81,253 - 83,759 triệu đồng, tăng 267.000 - 266.000 đồng.

Vào 9 giờ 10, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng ở 15,235 - 15,705 triệu đồng (mua - bán), tăng 50.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm 15 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lúc 10 giờ 3 (giờ Việt Nam) là 4.677,6 USD/ounce, giảm 36,1 USD/ounce (tương đương 0,77%); giá bạc giao ngay ở mức 80,77 USD/ounce, giảm 0,55 USD/ounce (tương đương 0,69%) so với chốt tuần qua. 

Giá vàng hôm nay 11.5.2026: Bốc hơi nửa triệu đồng mỗi lượng, người mua lỗ sâu

