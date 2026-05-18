Tiếp tục 'lao dốc', giá bạc giảm hơn 12 triệu/kg trong vài ngày

Lúc 8 giờ 43, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 74,427 - 76,72 triệu đồng, giảm 880.000 - 907.000 đồng.

Tại thời điểm 8 giờ 36, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc ở mức 74,479 - 76,773 triệu đồng (mua - bán), giảm 960.000 - 986.000 đồng.

Cùng 8 giờ 36, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá bạc 5 lượng là 13,89 - 14,395 triệu đồng, giảm 180.000 - 185.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc 1 kg được Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lúc 8 giờ 39 là 74,479 - 76,772 triệu đồng, giảm 960.000 - 987.000 đồng.

Tuần trước, giá bạc biến động dữ dội với nhiều nhịp tăng mạnh rồi lại giảm sâu. Có ngày, giá điều chỉnh giảm tới hơn 7 triệu đồng/kg. So với mức bán ra cao nhất trong tuần trước ghi nhận ngày 14.5 (89 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 12 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất từ tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (bán ra gần 99 triệu đồng/kg), giá mỗi kg bạc đã giảm 22 triệu đồng.

Giá bạc thế giới giao ngay lúc 8 giờ 54 (giờ Việt Nam) hôm nay là 75,1 USD/ounce, giảm 0,75 USD/ounce (tương đương 0,98%) so với chốt tuần qua. Giá bạc đã giảm gần 13% trong 1 tuần trở lại đây.

Dù triển vọng tăng giá dài hạn của vàng và bạc vẫn được duy trì vững chắc, các chuyên gia lưu ý, kim loại quý vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn. Rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí cơ hội, khi nỗi lo ngại lạm phát khiến thị trường bắt đầu định giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm nay.