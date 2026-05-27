Giá vàng hôm nay 27.5.2026: Vàng miếng SJC giảm chưa có điểm dừng

Thanh Xuân
27/05/2026 08:54 GMT+7

Giá vàng trong và ngoài nước tiếp tục giảm sâu, chưa có điểm dừng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 157,7 triệu đồng, bán ra 160,7 triệu đồng. ACB giảm giá mua vàng miếng 500.000 đồng, xuống 158 triệu đồng/lượng, bán ra giữ nguyên ở mức 161 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 300.000 đồng, xuống 158,5 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 160,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 160,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157,5 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 27.5.2026: Vàng miếng SJC giảm chưa có điểm dừng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm

ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng thế giới tăng 14 USD/ounce, lên 4.520 USD sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 26.5), có lúc xuống 4.485 USD. Theo thông báo của Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống 93,1 điểm trong tháng 5, so với mức 93,8 của tháng 4. Mặc dù tâm lý người tiêu dùng giảm sút, dữ liệu này vẫn tốt hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo ước tính đồng thuận, thị trường đã dự đoán chỉ số sẽ giảm xuống 91,9. Niềm tin của người tiêu dùng giảm nhẹ trong tháng 5 do tác động lạm phát của cuộc chiến ở Trung Đông ngày càng gia tăng. Kim loại quý tiếp tục phản ứng trước tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông, khi cuộc chiến ở Iran đẩy giá dầu lên cao và làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lạm phát gia tăng và sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất, trong khi nhu cầu vàng và bạc đang được định hình lại bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ. Trong bản cập nhật mới nhất, các nhà phân tích lưu ý rằng cả giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đều tiếp tục tăng trong tháng trước, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng vượt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Giá vàng hôm nay 26.5.2026: Tiếp tục giảm

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, mất giá lên 5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tháng 5.

