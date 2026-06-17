Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, tài xế nói 'bất khả kháng' vẫn bị phạt

Ngày 17.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế dừng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi vệ sinh nhưng không thực hiện các biện pháp cảnh báo theo quy định.

Xem nhanh 20h ngày 17.6: Bị phạt nặng vì dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh | Messi gọi, Ronaldo có trả lời?

Theo đó, lúc 6 giờ 54 cùng ngày, tại Km12+200 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác phát hiện tài xế N.K.D (41 tuổi, ở Đồng Tháp) dừng xe trên tuyến cao tốc rồi rời phương tiện để đi vệ sinh.

Làm việc với CSGT, tài xế cho biết do gặp tình trạng ùn ứ kéo dài trên cao tốc nên mắc đi vệ sinh và buộc phải dừng xe. "Trường hợp của tôi là bất khả kháng chứ tôi không cố ý", tài xế trình bày.

Messi khiến World Cup 2026 bùng nổ, Ronaldo có thể làm điều tương tự?

Rạng sáng 18.6, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận mở màn bảng K gặp đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là lần thứ 6 Ronaldo dự World Cup và nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, World Cup 2026 đã chứng kiến Mbappe ghi cú đúp cho đội tuyển Pháp, Haaland lập cú đúp trong trận ra mắt cùng đội tuyển Na Uy, còn Messi tạo dấu ấn mạnh nhất với một hat-trick lịch sử.

Messi vừa làm điều không tưởng, áp lực giờ thuộc về Ronaldo

Đội trưởng Argentina không chỉ cân bằng kỷ lục ghi bàn World Cup mà còn trở thành cầu thủ nam đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Trong khi đó, Ronaldo hiện mới có 8 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup. Vì thế, mỗi lần anh ra sân đều kéo theo những so sánh với người đồng nghiệp lớn nhất của mình.

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo với dàn sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay Ruben Dias. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn là Ronaldo.

Ở tuổi 41, anh bước vào giải đấu với rất nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi. Sau khi Messi, Mbappe và Haaland đều đã tỏa sáng, trận ra quân của Bồ Đào Nha càng được chờ đợi hơn bao giờ hết.

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