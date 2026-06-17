Erling Haaland đã có màn ra mắt World Cup đáng nhớ khi lập cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Na Uy trước đội tuyển Iraq ở lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026.

Trong bối cảnh Kylian Mbappe vừa ghi 2 bàn giúp đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Senegal, Haaland cũng nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên Chiếc giày vàng bằng màn trình diễn ấn tượng ở trận World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa với đội tuyển Na Uy khi họ vừa trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi. Trong khi đó, đội tuyển Iraq cũng đánh dấu lần đầu dự giải sau 40 năm kể từ Mexico 1986.

Chờ đợi 28 năm, Na Uy trở lại World Cup cùng một Haaland quá khác biệt

Dù thua 1-4, Iraq đã gây ra không ít khó khăn cho đại diện Bắc Âu. Đội bóng Tây Á nhập cuộc tự tin và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trước khi Haaland lên tiếng.

Phút 29, từ đường căng ngang của David Moller Wolfe, tiền đạo đang khoác áo Manchester City dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 11 của Haaland trong 11 trận chính thức gần nhất cho đội tuyển Na Uy.

Iraq bất ngờ gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu của Aymen Hussein sau đường kiến tạo của Amir Al-Ammari. Đó mới là bàn thắng thứ 2 trong lịch sử tham dự World Cup của đội tuyển Iraq.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Tây Á chỉ kéo dài khoảng 3 phút. Thủ môn Jalal Hassan xử lý chần chừ từ một đường chuyền về, tạo cơ hội để Haaland áp sát và ghi bàn đưa Na Uy tái lập thế dẫn trước 2-1.

Dù vậy, Iraq vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý trước giờ nghỉ. Ibrahim Bayesh bị David Moller Wolfe từ chối bàn thắng, còn cú vô lê của Akam Hashem chỉ đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Đây là trận đấu đầu tiên của Haaland tại VCK World Cup ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, Na Uy kiểm soát thế trận tốt hơn. Martin Odegaard đóng góp 1 pha kiến tạo trước khi được rút ra nghỉ, còn Haaland tiếp tục để lại dấu ấn trong thời gian bù giờ khi pha đánh đầu của anh khiến Aymen Hussein lúng túng phản lưới nhà, góp phần ấn định chiến thắng 4-1.

Quan trọng hơn, Haaland đã chứng minh anh hoàn toàn có thể tỏa sáng tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Với cú đúp ngay trong trận ra mắt World Cup, chân sút 25 tuổi chính thức ghi tên mình vào cuộc đua Chiếc giày vàng cùng những ứng viên hàng đầu của giải đấu.