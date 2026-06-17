đội tuyển Pháp khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại đội tuyển Senegal 3-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D rạng sáng 17.6. Tâm điểm trận đấu tiếp tục là Kylian Mbappe với cú đúp bàn thắng, qua đó thiết lập thêm nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trước trận đấu, Mbappe sở hữu 12 bàn thắng tại World Cup, ngang bằng huyền thoại Pele. Đến phút 66, tiền đạo người Pháp nhận đường chọc khe của Michael Olise trước khi xoay người dứt điểm mở tỷ số. Bàn thắng này giúp anh vượt qua Pelé trên danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu.

Khi Senegal rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong thời gian bù giờ, Mbappe lập tức đáp trả bằng cú sút xa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Pháp. Với 14 bàn thắng tại World Cup, anh cân bằng thành tích của Gerd Müller, vượt Lionel Messi và Just Fontaine (cùng 13 bàn), đồng thời chỉ còn kém Ronaldo Nazário (15 bàn) và Miroslav Klose (16 bàn).

Bàn thắng thứ 2 trước Senegal cũng giúp Mbappe vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 pha lập công. Đáng chú ý, anh chỉ cần 15 trận World Cup để đạt cột mốc 14 bàn, trong khi Messi mất 26 trận còn Klose cần 24 trận để ghi 16 bàn.

Mbappe lập cú đúp, vượt Messi và Pele trên bảng vàng World Cup

Dù giành chiến thắng, đội tuyển Pháp đã trải qua hiệp 1 đầy khó khăn. Senegal nhập cuộc tự tin và liên tục tạo sức ép. Sadio Mane nhiều lần khuấy đảo hàng thủ đối phương, trong khi Ismaïla Sarr bỏ lỡ cơ hội ngon ăn có thể giúp đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước.

HLV Didier Deschamps thừa nhận các học trò chơi chưa tốt trong 45 phút đầu tiên. Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi ông kéo Michael Olise vào trung lộ, giúp hàng công đội tuyển Pháp hoạt động hiệu quả hơn.

"Tôi luôn thẳng thắn với các cầu thủ. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp 1", Deschamps nói. Về Mbappe, ông nhận xét: "Nếu cậu ấy chơi chưa tốt ở hiệp 1 nhưng ghi 2 bàn trong hiệp 2 thì tôi hoàn toàn hài lòng".

Đội tuyển Pháp có trận ra quân mỹ mãn ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, HLV Pape Thiaw tiếc nuối khi Senegal không tận dụng được cơ hội. Ông cho rằng đội bóng của mình hoàn toàn có thể dẫn trước trước giờ nghỉ, nhưng đội tuyển Pháp đã thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp và khả năng tận dụng cơ hội trong hiệp 2.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Pháp có khởi đầu thuận lợi và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.