Mbappe vượt Messi và Pele, áp sát kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup

Mbappe vẫn khác biệt ở World Cup

Đội tuyển Pháp trải qua nửa đầu trận ra quân bảng I World Cup 2026 (2 giờ ngày 17.6) vất vả trước Senegal, khi vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố cùng đấu pháp phản công hiệu quả của đại diện châu Phi. Tuy nhiên, như thường lệ, khi "Les Bleus" rơi vào trạng thái bế tắc, Kylian Mbappe sẽ xuất hiện để gỡ rối.

Mbappe tỏa sáng với bàn mở tỷ số phút 66. Anh chạy chỗ khôn ngoan đón đường chọc khe dọn cỗ của Michael Olise, rồi dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Edouard Mendy.

Mbappe rất khác biệt ẢNH: REUTERS

Khi Senegal thắp lại hy vọng có điểm nhờ bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90+5, Mbappe lại là người dập tắt. Phút 90+6, siêu sao của Real Madrid đánh dấu màn ra quân xuất sắc với cú sút xa uy lực đưa bóng vượt ngoài tầm với Mendy, giúp Pháp thắng chung cuộc 3-1.

Với cú đúp vào lưới Senegal, Mbappe đã có tổng cộng 14 bàn thắng ở World Cup. Tiền đạo sinh năm 1998 vươn lên đứng đồng hạng ba với huyền thoại Gerd Muller (Đức), vượt qua những huyền thoại như Lionel Messi (Argentina) hay Pele (Brazil). Mbappe còn kém thành tích của Miroslav Klose (Đức) với 16 bàn, cùng Ronaldo Nazario (Brazil) với 15 bàn.

Mbappe phá kỷ lục?

Việc Mbappe vượt thành tích của các huyền thoại để trở thành chân sút số một World Cup có lẽ chỉ còn là chuyện thời gian.

Anh ghi 12 bàn chỉ sau 2 vòng chung kết World Cup (4 bàn năm 2018, 8 bàn năm 2022), rồi ghi tiếp 2 bàn ngay trong trận ra quân World Cup 2026. Mbappe chỉ cần chưa tới 3 vòng chung kết World Cup để sánh ngang các huyền thoại trong cuộc đua bàn thắng.

Mbappe (áo xanh) vẫn là mũi công số một của Pháp ẢNH: REUTERS

Khi World Cup 2026 mở rộng số đội lên 48, đồng nghĩa số trận đấu tăng lên và số đội yếu cũng nhiều hơn, cơ hội để Mbappe gia tăng số lượng bàn thắng càng rộng mở. Nhất là khi, Mbappe vẫn rất lợi hại ở World Cup.

Anh cũng được đặt vào vị trí ngòi nổ số một, trong bối cảnh Pháp đang chuyển mình liên tục, với triết lý tấn công đậm nét hơn so với màu sắc thực dụng thường thấy dưới thời HLV Didier Deschamps.

Cuộc đua ghi bàn hứa hẹn hấp dẫn giữa Messi (13 bàn) và Mbappe (14 bàn), hai trong số những chân sút vĩ đại nhất bậc nhất lịch sử World Cup hiện vẫn còn thi đấu. 8 giờ sáng nay, Messi sẽ ra quân cùng Argentina ở World Cup 2026, với màn đọ sức Algeria.