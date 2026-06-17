Pháp 3-1 Senegal, bảng I World Cup 2026: Show diễn chói sáng của Mbappe

Hiệp 1 bế tắc của Pháp

Senegal từng gieo nỗi ám ảnh cho đội tuyển Pháp, khi đánh bại "Les Bleus" ở trận ra quân World Cup 2002, để rồi tạo tiền đề cho kỳ tích lọt vào tứ kết.

Sau 24 năm, Senegal vẫn là thế lực lớn khi sắm vai đương kim á quân châu Phi. Còn với Pháp, dù là đương kim á quân thế giới, bài học hai thập kỷ trước nhắc nhở thầy trò HLV Didier Deschamps rằng mọi sự chủ quan đều dẫn tới cái giá đắt.

Pháp (áo xanh) bế tắc trước Senegal ẢNH: REUTERS

HLV Deschamps bố trí đội hình tấn công "tổng lực", với bốn mũi công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue và Michael Olise trên hàng công. Song ở tuyến giữa, Pháp lại mỏng người với chỉ Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot. Do đó, Pháp trở thành đội bóng bất cân xứng, khi không có người cầm trịch khu trung tuyến, trong khi hàng công lại... dẫm chân nhau vì quá đông.

Trong suốt hiệp 1, Dembele hay Mbappe bị hàng thủ Senegal chia cắt hoàn toàn. Pháp tấn công tùy hứng và rời rạc, cầm bóng áp đảo nhưng phối hợp nhạt nhòa. Mbappe chỉ để lại "dấu ấn" với hai lần khống chế hỏng, trong khi Doue hay Olise không thể qua người. Ở mặt trận phòng ngự, Pháp lại để Senegal thoải mái triển khai bóng. Phút 25, Nicolas Jackson đe dọa cầu môn Pháp với cú sút dội cột dọc đáng tiếc ở mép trái vòng cầm. Đến trước khi hiệp 1 khép lại, Ismaia Sarr tận dụng pha phòng ngự hời hợt của Pháp để xâm nhập dứt điểm cận thành, song lại sút vọt xà.

Mbappe bị theo sát ẢNH: REUTERS

Trái với sự bế tắc vì lên bóng thiếu đồng đều của Pháp, Senegal đã chơi nửa đầu trận đấu cực hay. Đội bóng của HLV Pape Thiaw phòng ngự biết mình biết người và khoét vào khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên của Pháp. Tuy nhiên, vì dành quá nhiều nhân sự cho phòng ngự, Senegal không có lực để tổ chức phản công.

Đẳng cấp lên tiếng

Sang hiệp 2, Pháp không còn duy trì nhịp độ tấn công "đều đều". Học trò Deschamps tấn công ào ạt với cường độ cao, cũng đồng nghĩa chấp nhận mạo hiểm hơn.

Phút 54, Doue nổ pháo hiệu đầu tiên cho hàng công Pháp với pha dứt điểm chệch cột ngoài vòng cấm. 1 phút sau, Olise nhận đường chọc khe của đồng đội, nhưng trong pha đối mặt với thủ môn Edouard Mendy, chân sút của Bayern Munich lại dứt điểm quá hiền, không thắng được Mendy.

Người gác đền từng vô địch Champions League cùng Chelsea trở thành chỗ dựa vững chãi cho Senegal, khi ở phút 57, anh lại băng ra khép góc hợp lý để ngăn cú sút chân trái của Mbappe.

Song đến phút 66, hàng thủ Senegal không còn chống đỡ nổi áp lực khủng khiếp của Pháp. Phút 66, Olise cầm bóng ở cánh phải, rồi vung chân chọc khe vừa tấm để Mbappe đánh bại thủ môn Mendy trong pha đối mặt. Mbappe dứt điểm cận thành một chạm nhẹ nhàng, mang về bàn thắng giúp Pháp, và chính anh, giải tỏa áp lực ngàn cân.

Mbappe lên tiếng đúng lúc ẢNH: REUTERS

2 phút sau, Senegal có câu trả lời khi Nicolas Jackson băng xuống sút tung lưới thủ môn Mike Magnan ở góc cực hẹp, nhưng bàn thắng bị từ chối do Jackson việt vị rõ ràng.

Pháp nâng tỷ số 2-0 ở phút 82, khi Bradley Barcola đón đường chọc khe xuyên tuyến của Rabiot, rồi băng xuống hạ gục Mendy với pha bấm bóng ghi bàn đẹp mắt.

Hy vọng có điểm của Senegal được thắp lên ở phút 90+5, khi thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye có pha bứt tốc rê bóng xuất thần, rồi băng xuống hạ gục thủ môn Maignan trong pha đối mặt.

Song, hy vọng ấy chỉ kéo dài... chưa đến 1 phút, trước khi Mbappe ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp với cú sút xa đẳng cấp ở phút 90+6.

Đánh bại đương kim á quân châu Phi, Pháp tạm vươn lên dẫn đầu bảng I với 3 điểm đầu tay.