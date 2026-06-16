HLV Tây Ban Nha bênh vực Yamal, nói cứng: 'Đáng ra chúng tôi đã thắng'

HLV Tây Ban Nha: 'Chẳng đối thủ nào ở World Cup dễ chơi'

Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành nhân vật phụ cho cú sốc đầu tiên tại World Cup 2026, khi để tân binh Cabo Verde cầm chân 0-0 trong trận ra quân bảng H.

Bước tới World Cup với tư cách nhà vua châu Âu (vô địch EURO 2024), sở hữu hàng loạt hảo thủ như Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri... cùng lối chơi tấn công nhuần nhuyễn, đa dạng nhất giải, nhưng Tây Ban Nha đã "ngã ngựa" trước đội bóng lần đầu dự World Cup như Cabo Verde.

Tây Ban Nha (áo đỏ) bất lực trước Cape Verde ẢNH: REUTERS

Trong 100 phút (tính cả bù giờ), Tây Ban Nha cầm bóng 62% thời lượng dứt điểm 27 lần, trúng đích 7 (nhiều áp đảo so với 6 lần dứt điểm của Cabo Verde). Học trò HLV Luis de la Fuente cũng chuyền bóng nhiều vượt trội với 804 đường chuyền (745 chính xác), tạt bóng nhiều gấp 10 và đá phạt góc gấp 11 lần đối thủ.

Tuy nhiên, mọi chỉ số đều vô nghĩa, trong ngày hàng công Tây Ban Nha chùn bước trước khối phòng ngự vững chãi của Cabo Verde. Thủ môn Vozinha của đại diện châu Phi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận với bảy pha cứu thua. Đối thủ hay, và Tây Ban Nha cũng... dở, khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có những pha đá cận thành ra ngoài dù không gặp nhiều áp lực.

Theo HLV De la Fuente, "La Roja" tạo ra đủ nhiều cơ hội để thắng, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cùng nền tảng thể lực chưa tốt khiến nhà vô địch châu Âu bị níu chân.

"Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận này. Chúng tôi tạo ra nhiều tình huống thuận lợi nhưng lại thiếu bản năng kết liễu đối thủ. Bóng đá là như vậy. Ở World Cup không có đối thủ nào dễ chơi", HLV De la Fuente nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng dành lời khen cho Cape Verde, đội bóng đã tổ chức phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật và tận dụng tốt ưu thế thể chất để hóa giải sức tấn công của "La Roja".

Các mũi tấn công Tây Ban Nha bị khóa chặt ẢNH: REUTERS

"Cabo Verde có nền tảng thể chất rất mạnh. Chúng tôi biết họ chơi với khối phòng ngự thấp cùng những cầu thủ có sức mạnh ấn tượng. Cộng thêm việc Tây Ban Nha thiếu đường nét mới mẻ, kết quả như vậy là dễ hiểu", De la Fuente nói.

Yamal vào sân ở thời điểm phù hợp

Lamine Yamal không đá chính trước Cabo Verde. Sao trẻ của Barcelona chỉ vào sân ở phút 71, khi Tây Ban Nha gần như không còn thấy đường vào cầu môn của Vozinha. Trong 20 phút góp mặt, Yamal có một số pha rê dắt qua người nhưng không tạo ra đột biến đáng kể.

Cabo Verde đã nghiên cứu kỹ cách rê dắt và phát triển bóng của Yamal, khi cắt cử tới 2, 3 hậu vệ đeo bám cầu thủ mang áo số 19. Tương tự, những mũi tấn công như Mikel Merino, Nico Williams hay Dani Olmo cũng mờ nhạt khi vào sân trong những phút cuối.

HLV De la Fuente cần thêm ý tưởng cho Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

"Lamine Yamal lẫn Nico Williams đều ổn. Chúng tôi muốn chờ đúng thời điểm để sử dụng họ. Diễn biến trận đấu đòi hỏi sự xuất hiện của họ. Điều đó rất quan trọng, không chỉ vì những gì họ mang lại về chuyên môn, mà còn bởi về mặt tâm lý, khi cả hai gây áp lực hiệu quả lên Cabo Verde", HLV De la Fuente phân tích.

Thủ quân Rodri của Tây Ban Nha cũng không hài lòng khi khẳng định: "Làm thế nào để những trận đấu như thế này trở nên cởi mở hơn? Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, như cảm hứng của cầu thủ, sự sắc bén. Đó là một phần của bóng đá. Toàn đội đã cố gắng. Chúng tôi luân chuyển bóng khá tốt, nhưng vấn đề nằm ở khâu tận dụng. Đối đầu với một đội bóng phòng ngự lùi sâu như vậy, bạn sẽ không có quá nhiều cơ hội. Và khi cơ hội xuất hiện, bạn biết mình phải tận dụng được chúng".

Ở lượt thứ hai bảng H, Tây Ban Nha sẽ đọ sức Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6.



