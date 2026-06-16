Thủ môn già bậc nhất World Cup khiến hàng công Tây Ban Nha 'chết lặng', là ai?

Vozinha trở thành nỗi ám ảnh của Tây Ban Nha

Trong 7 cầu thủ trên 40 tuổi góp mặt ở World Cup 2026, Vozinha là cái tên đặc biệt hơn cả. Anh lần đầu bước đến sân chơi thế giới ở độ tuổi hoàng hôn, khi nhiều gương mặt cùng thế hệ đã giải nghệ. Theo Guardian, việc World Cup mở rộng lên 48 đội mang đến cơ hội trời cho để những đội tuyển vô danh, cùng những cầu thủ vô danh hít thở bầu không khí đỉnh cao.

Vozinha là một trong những cầu thủ như vậy, nhưng anh không đến World Cup "cho vui". Hai tuần sau khi đón sinh nhật tuổi 40, người gác đền của Cabo Verde đã có trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Vozinha đã có trận đấu tuyệt hay ẢNH: REUTERS

Anh chào sân World Cup bằng bảy pha cứu thua, trong đó có những pha bay người ngoạn mục để đẩy bóng bằng... những đầu ngón tay, giúp Cabo Verde đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Tây Ban Nha. Vozinha được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất trận cùng với lời nhận xét ngắn gọn: "Siêu việt". Chuyên trang Sofascore chấm Vozinha 9,7 điểm, con số gần như không tưởng với một thủ môn.

Song, Vozinha xứng đáng. Người gác đền của Capo Verde chơi xuất sắc không chỉ bởi những pha bay lượn xuất thần khiến CĐV phải ôm đầu kinh ngạc, mà anh còn có thần thái vững vàng, sự chắc chắn trong từng nhịp xử lý. Vozinha phán đoán điểm rơi cực tốt, ôm gọn bóng ở hầu hết tình huống. Anh trở thành điểm tựa để hàng thủ non nớt của Cabo Verde chơi tốt dần theo từng phút, đến khi hoàn toàn khống chế được cường độ tấn công của Tây Ban Nha. Hình ảnh "ông chú" 40 tuổi lao ra dũng mãnh, bao quát mọi đường bóng và giải quyết nguy hiểm chỉ bằng một cú vung tay... là khoảnh khắc kiêu hùng của Vozinha. Một thủ môn vô danh ở bên kia sườn dốc, lại có thể một tay nâng "chú lùn" Cabo Verde sánh ngang "người khổng lồ" Tây Ban Nha.

Đó là giá trị của kỳ World Cup 48 đội. Nếu FIFA không mở rộng, Cabo Verde có thể đã không góp mặt. Và Vozinha, có lẽ sẽ giải nghệ trong lặng lẽ, với tài năng không bao giờ được thế giới biết đến như hôm nay, dưới ánh đèn rực rỡ tại Atlanta.

Điều kỳ diệu ở tuổi 40

Sau trận đấu, Vozinha đã khóc nức nở. Thủ môn của Cabo Verde không chỉ cùng quê hương tạo nên dấu mốc lịch sử trong lần đầu đến World Cup, mà anh còn là minh chứng hùng hồn cho câu nói: "Không bao giờ là quá muộn".

Vozinha khiến hàng công Tây Ban Nha phải bế tắc ẢNH: REUTERS

"Cuộc sống bắt đầu ở tuổi 40", là dòng đề tựa FIFA đã viết về những giọt nước mắt của Vozinha. Anh sinh năm 1986, là thủ môn số một của Cabo Verde từ hơn một thập kỷ qua, với màn ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2012. Vozinha từng dự các kỳ AFCON 2013, 2015, 2021 và 2023. Sự nghiệp của Vozinha gắn với Cabo Verde, Angola, Moldova, Đảo Síp, Slovakia và hiện tại là Bồ Đào Nha. Không có quá nhiều điểm nổi bật, chỉ trừ một việc: Vozinha không bao giờ từ bỏ.

Ở tuổi 40, anh là trụ cột đã đưa Cabo Verde vượt qua vòng loại World Cup 2026 thuyết phục, điều vốn dĩ khó tin cách đây nhiều năm, nếu biết rằng Vozinha từng là cậu bé lớn lên trên một hòn đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương, từng bị đánh giá thấp vì thể hình nhỏ bé, rồi vươn lên trở thành biểu tượng của Cape Verde và chạm tới World Cup ở tuổi tứ tuần.

Nhiều cầu thủ đã giải nghệ và tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi 40, nhưng với Vozinha, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu cho hành trình rong ruổi đáng nhớ trên đất Mỹ. Đảo quốc xinh đẹp Cabo Verde đã sẵn sàng mơ về những điều hoang đường nhất, trên đôi vai của những người hùng vô danh.