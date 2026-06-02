Pháp yếu hay mạnh ở World Cup, còn tùy... thái độ Mbappe

Đội tuyển Pháp hồi hộp chờ Mbappe

Truyền thông Pháp từng truyền tai nhau câu nói: "Nước Pháp có hai sự kiện lớn vào năm 1998. Một là chức vô địch World Cup của đội tuyển Pháp. Hai là sự ra đời của Kylian Mbappe".

Từ sau thời của Zinedine Zidane, người Pháp đã phải chờ tới 10 năm để chứng kiến một tài năng lớn như Mbappe. Tài năng trưởng thành từ Bondy vô địch World Cup cùng Pháp ở tuổi 20, rồi tiến một mạch lên hàng ngũ ngôi sao. Nhiều người từng dự đoán rằng sau kỷ nguyên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Mbappe sẽ là tinh tú sáng nhất.

Tuy nhiên, 8 năm sau chức vô địch World Cup, Mbappe vẫn có hai con số 0 tròn trĩnh. 0 Champions League, 0 Quả bóng vàng.

Mbappe cùng Pháp gặp thách thức ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Cách đây 2 năm, có lẽ không nhiều người dám tin Ousmane Dembele sẽ vô địch Champions League và đoạt Quả bóng vàng trước cả Mbappe. Cùng xuất phát điểm ở U.19 Pháp, Dembele xếp sau Mbappe trên mọi phương diện. Anh chấn thương liên miên, bị chê là "hàng hớ" ở Barcelona, số bàn thắng ghi được tại Bundesliga hay LaLiga đều ít ỏi. Dù vậy, Dembele lại đi sau, về trước so với Mbappe. Đến lúc này, chân sút sinh năm 1997 đã đoạt 2 chức vô địch Champions League. Nếu Pháp trở lại đỉnh cao World Cup, Quả bóng vàng khó thoát khỏi tay Dembele.

Tại sao Dembele lại cho Mbappe... "hít khói"? Phải trở lại từ cái ngày HLV Luis Enrique mắng Mbappe xối xả: "Tôi đọc được rằng cậu thích Michael Jordan. Nhưng nghe này, Jordan sẽ chiến đấu cùng đồng đội và phòng ngự như một kẻ điên. Trước tiên, cậu phải làm gương với cả tư cách cầu thủ lẫn con người".

Mbappe giỏi không? Hiển nhiên là giỏi. Một cầu thủ có tới 369 bàn thắng và 113 kiến tạo ở cấp CLB thì không thể không giỏi. Ở đội tuyển Pháp, Mbappe cũng ghi tới 56 bàn. Trong đó, có cú hattrick vô tiền khoáng hậu ở chung kết World Cup 2022.

Khi Real Madrid bết bát mùa này, Mbappe cũng ghi 25 bàn ở LaLiga, rồi đoạt ngôi vua phá lưới Champions League dù đội bị Bayern Munich loại ở tứ kết.

Mbappe xuất chúng, nhưng chính cái tôi quá lớn đã kéo ngôi sao người Pháp rơi khỏi đường đua danh hiệu. Hình ảnh ngôi sao người Pháp đi bộ lững thững, không chịu pressing đã trở thành biểu tượng cho giai đoạn PSG đầy ắp nhân tài nhưng bật bãi ở Champions League. Bởi những nhân tài ấy không chịu nhìn về một hướng.

Mbappe từng ghi hat-trick ở chung kết World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

Chỉ đến khi Mbappe rời đi, nhường sân khấu cho Dembele, Desire Doue, Khvicha Kravatskhelia. Bradley Barcola... những cầu thủ kém tiếng hơn siêu sao sinh năm 1998 nhưng sẵn sàng "chạy đến chết", phủ khắp mặt sân để biến PSG thành đội bóng pressing giỏi nhất châu Âu, cúp Champions League mới cập bến Paris.



PSG vô địch nhờ có một tập thể đúng nghĩa. Mà tập thể ấy chỉ tồn tại khi nếu những ngôi sao cống hiến vì cái chung.

Mbappe có chịu hạ cái tôi?

HLV Deschamps đã kéo Pháp từ "thảm họa Knysna" năm 2010 tại Nam Phi (khi toàn đội đứng lên chống đối HLV trưởng) lên đỉnh cao thế giới, nhờ bàn tay sắt bọc nhung.

Deschamps từng đá ở vị trí thầm lặng (tiền vệ phòng ngự), bị Eric Cantona gọi là "người xách nước", nhưng vẫn là đội trưởng của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Bởi sâu trong con người Deschamps là ý chí kỷ luật sắt đá, sự tận hiến, chuyên nghiệp hiếm ai sánh bằng.

Chuyển sang nghiệp huấn luyện, Deschamps cũng lấy kỷ luật làm đầu. Lối chơi của Pháp không đẹp mắt, nhưng có thể thấy rõ hình bóng của Deschamps trong học trò.

Khi toàn đội phục vụ lối chơi chung, Pháp lọt vào 2 trận chung kết World Cup liên tiếp (2018, 2022), cùng 1 bán kết và 1 chung kết EURO. Chỉ tính riêng 10 năm qua, không đội nào sánh bằng thành tích của Pháp.

Dù vậy, người giỏi trị những "cái tôi" như Deschamps cần thỏa hiệp với Mbappe. Suốt mùa giải chìm ngập trong những tin đồn tai tiếng, chia rẽ tại Real Madrid, Mbappe vừa là ngôi sao sáng nhất, vừa là "bom nổ chậm" nếu Deschamps không quyết đoán tháo ngòi. HLV tuyển Pháp sẽ xử sự ra sao nếu Mbappe không pressing, cầm bóng rườm rà, hay thi đấu cá nhân, không khớp nhịp với Dembele hay Michael Olise, cũng là những cái tôi lớn trên hàng công?

Vị thế của Dembele giờ cũng khác. Anh là nhà vô địch châu Âu 2 năm liên tiếp, là đương kim Quả bóng vàng. Dembele và Mbappe liệu có thể kết hợp ăn ý, khi một "núi" Pháp hiện đang có 2 "hổ".

Đối thủ lớn nhất của Pháp không phải bất cứ đội nào, mà là nội tại tập thể. Trong nội tại ấy, Mbappe là bài toán Deschamps cần tìm lời đáp hài hòa.