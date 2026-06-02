‘Ngựa ô’ Nam Mỹ Ecuador tung đội hình cực mạnh khiến đội tuyển Đức bất an

Ecuador có thể khiến đội tuyển Đức ôm hận

HLV người Argentina, Sebastian Beccacece vừa công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Ecuador dự World Cup 2026, với những cái tên phải khiến người ta hết sức chú ý. Đó là Moises Caicedo của Chelsea, Piero Hincapie của Arsenal và Willian Pacho của PSG, đội vừa vô địch Champions League.

Ecuador tiếp tục giữ thành tích bất bại đến trước World Cup 2026, nhờ nền tảng hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn Ảnh: Reuters

Ecuador vẫn giữ đội trưởng, tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia (36 tuổi) trong đội hình, người sẽ có lần thứ 3 trong sự nghiệp dự World Cup. Bên cạnh đó, "La Tri" (biệt danh đội tuyển Ecuador) còn có những ngôi sao trẻ đang lên rất hứa hẹn như Anthony Valencia (22 tuổi), Kendry Paez (19 tuổi), cầu thủ thuộc biên chế CLB Chelsea cho River Plate mượn. Ngoài ra là hậu vệ xuất sắc Pervis Estupinan của AC Milan, tiền đạo Nilson Angulo của Sunderland tại Ngoại hạng Anh…

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Ecuador là đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau đội tuyển Argentina, trong khi xếp trên các "ông lớn" như Brazil, Uruguay và cả Colombia. "La Tri" đã đánh bại cả đội tuyển Argentina, thủ hòa Brazil và Uruguay tại vòng loại. Tại Copa America 2024, Ecuador từng khiến Argentina của Messi phải mướt mồ hôi ở trận tứ kết (hòa 1-1, và chỉ chịu thua sau loạt sút luân lưu may rủi).

Đến World Cup 2026, Ecuador đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. Họ nằm cùng bảng E với đội tuyển Đức, Curacao và Bờ Biển Ngà.

Khả năng đi tiếp của "La Tri" là cực kỳ lớn, dựa trên thực lực và phong độ rất ổn định của họ hiện nay (bất bại từ năm 2025 cho đến nay, nhưng chỉ thắng có 3 trận, 8 trận còn lại đều hòa), theo The Athletic. Thậm chí, họ có thể cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng với đội tuyển Đức.

Theo đó, Ecuador sẽ ra quân ở bảng E với trận gặp Bờ Biển Ngà lúc 6 giờ ngày 15.6, gặp Curacao lúc 7 giờ ngày 21.6; và gặp đội tuyển Đức lúc 3 giờ ngày 26.6 (đều giờ Việt Nam).

Ecuador có "nền tảng phòng ngự rất vững chắc"

Theo phân tích của The Athletic, Ecuador là đội bóng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự vững chắc, và tất cả những trụ cột của họ đều có mặt tại World Cup 2026. Trong đó, hậu vệ Pacho đã chơi trọn vẹn mọi phút trong chiến dịch vòng loại khu vực Nam Mỹ, đặc biệt Ecuador chỉ để thủng lưới có 5 bàn trong suốt 18 trận đấu. Pacho sẽ đá cặp với Hincapie của Arsenal và Joel Ordonez đầy triển vọng (22 tuổi, CLB Club Brugge), trong bộ ba trung vệ rất chắc chắn của Ecuador tại World Cup 2026.

Moises Caicedo (trái) là trụ cột ở hàng tiền vệ đội tuyển Ecuador Ảnh: Reuters

Ở hai hành lang biên, Ecuador có nhiều sự lựa chọn là những cái tên quen thuộc như Esutipinan, từng khuynh đảo giải Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Brighton. Là Nilson Angulo và Angelo Preciado, đều mang đến tốc độ và sự năng động cho hai cánh tấn công của Ecuador.

Tương tự, hàng tiền vệ ba người của đội tuyển Ecuador về cơ bản đã được định hình, với Alan Franco và Pedro Vite nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Moises Caicedo không biết mệt mỏi. Ngôi sao trẻ Kendry Paez cũng là điểm sáng đáng chú ý ở khu vực này, sau màn trình diễn đầy hứa hẹn ở Copa America 2024. Chỉ tiếc là gần đây, Paez không thành công ở CLB khi đến Strasbourg và River Plate theo hợp đồng cho mượn ở mùa này.

Trên hàng công, Enner Valencia vẫn là người hùng, khi đã ghi 6 trong 7 bàn thắng gần nhất của Ecuador tại World Cup. Ở tuổi 36, anh sẽ cần sự hỗ trợ từ Kevin Rodriguez, một cầu thủ năng nổ có thể kéo giãn hàng phòng ngự và gây hỗn loạn trong các pha phản công, trong khi Anthony Valencia được triệu tập muộn sau khi bình phục chấn thương dây chằng chéo trước.

Trong khi đó, đội tuyển Đức của HLV Julian Nagelsmann đặt tham vọng vô địch World Cup 2026. Nhưng trước hết, họ cần phải vượt qua vòng bảng, điều mà họ chưa thể làm được trong hai kỳ World Cup gần đây 2018 ở Nga và 2022 ở Qatar.

Dĩ nhiên, tại World Cup 2026 với 48 đội, và có đến 32 đội vượt qua vòng bảng, đội tuyển Đức sẽ quá dễ thực hiện được điều này. Nhưng họ phải khẳng định được sức mạnh của mình bằng ngôi đầu bảng, ít nhất là trong trận quyết đấu với Ecuador vào ngày 26.6.