Những chú 'ngựa ô' chờ tung vó ở World Cup 2026

Giá trị của sự gắn kết

Trong số các đội tuyển nhóm "ngựa ô" được nhắc đến nhiều nhất trước World Cup 2026, Ma Rốc có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn cả. 4 năm trước, Ma Rốc từng đánh bại cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha để trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết World Cup. Quan trọng hơn, phần lớn bộ khung tạo nên kỳ tích ấy vẫn còn hiện diện. Achraf Hakimi, đương kim vô địch Champions League, đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp; trong khi những cái tên như Youssef En-Nesyri hay Brahim Diaz mang đến chất lượng đủ để Ma Rốc tiếp tục trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Nhưng có lẽ điều khiến các đối thủ e ngại không nằm ở những ngôi sao riêng lẻ mà ở khả năng phòng ngự tập thể cực kỳ chắc chắn và phản công sắc sảo của họ.

Ma Rốc sẽ tiếp tục tạo ra kỳ tích ở World Cup 2026 ? ẢNH: REUTERS

Nếu Ma Rốc đại diện cho sự ổn định thì Nhật Bản lại là hình mẫu của một nền bóng đá đang từng bước phá bỏ giới hạn của chính mình. Tại World Cup 2022, đội bóng xứ mặt trời mọc khiến cả thế giới kinh ngạc khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng. Điều đáng nói là những chiến thắng ấy hoàn toàn không phải may mắn. Nhật Bản hiện sở hữu dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Takefusa Kubo, Wataru Endo hay Takehiro Tomiyasu. Lối chơi giàu tốc độ, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh cùng tinh thần thi đấu kỷ luật giúp họ trở thành một đối thủ mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng muốn tránh. Điểm mạnh nhất của Nhật Bản không nằm ở một cá nhân xuất sắc mà ở cách cả tập thể vận hành như một cỗ máy. Và "Samurai xanh" luôn có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ càng trước mỗi giải đấu lớn.

Những ngôi sao chờ bùng nổ

Trong khi đó, Na Uy được kỳ vọng tạo ra bất ngờ khi sở hữu một số ngôi sao đẳng cấp thế giới. Erling Haaland là một trong những trung phong đáng sợ nhất thế giới, Martin Odegaard là bộ não ở tuyến giữa. Còn Alexander Sorloth, dù không quá xuất sắc như 2 đồng đội nhưng cũng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho đại diện Bắc Âu.

Còn Colombia và Uruguay mang đến màu sắc rất khác của bóng đá Nam Mỹ. Colombia đang được nhiều chuyên gia xem là một trong những "ngựa ô" đáng gờm nhất World Cup 2026. Luis Diaz ngày càng hoàn thiện để trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất thế giới, trong khi kinh nghiệm của James Rodriguez vẫn còn giá trị ở các giải đấu lớn. Sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và cảm hứng giúp Colombia trở thành đội bóng có thể tạo nên những trận đấu bùng nổ trước bất kỳ đối thủ nào. Uruguay lại mang dáng dấp quen thuộc của một tập thể lì lợm và bản lĩnh. Dưới thời HLV Marcelo Bielsa, đội bóng này đang chơi thứ bóng đá giàu năng lượng hơn nhưng vẫn giữ được "ADN chiến đấu" vốn là thương hiệu suốt nhiều thập niên qua. Federico Valverde, Ronald Araujo hay Darwin Nunez là những cầu thủ đủ sức tạo ra khác biệt trong các trận cầu lớn.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Thể thức mới đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn cho những đội bóng ngoài nhóm ứng viên vô địch tạo nên bất ngờ. Một chiến thắng lớn, một khoảnh khắc bùng nổ hay một nhánh đấu thuận lợi đôi khi đủ để mở ra hành trình lịch sử. Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha vẫn là những cái tên được đánh giá cao nhất cho chức vô địch. Nhưng lịch sử World Cup đã cho thấy một điều thú vị là đừng bao giờ xem nhẹ những đội bóng bước vào giải đấu với tâm thế của một "ngựa ô".