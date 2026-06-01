Ngôi sao Arsenal chấn thương sau chung kết Champions League, HLV đội tuyển Pháp lo sốt vó

Theo các nguồn tin từ báo chí Pháp, William Saliba đã gặp vấn đề về lưng trong trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG tại Budapest (Hungary). Việc cố gắng thi đấu trong 120 phút đã làm tình trạng chấn thương của trung vệ 25 tuổi trở nên nghiêm trọng hơn.

Tờ Foot Mercato tiết lộ, William Saliba hiện đang "chạy đua với thời gian" để kịp hồi phục trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, L'Équipe cho biết tuyển thủ Pháp buộc phải tiến hành kiểm tra y tế khẩn cấp vào ngày 1.6 nhằm xác định chính xác mức độ chấn thương, cũng như thời gian nghỉ thi đấu.

William Saliba (số 2) gặp chấn thương lưng sau trận chung kết với PSG ẢNH: REUTERS

Hàng thủ đội tuyển Pháp sẽ bị ảnh hưởng nếu William Saliba phải nghỉ thi đấu

Thông tin này khiến ban huấn luyện đội tuyển Pháp, đặc biệt là HLV Didier Deschamps không khỏi lo lắng. World Cup 2026 chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khởi tranh, trong khi William Saliba được xem là nhân tố gần như không thể thay thế ở hàng phòng ngự của "Les Bleus".

Đội tuyển Pháp sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với đối thủ khó chịu Senegal vào ngày 16.6, trước khi lần lượt gặp đội tuyển Iraq và đội tuyển Na Uy ở vòng bảng. Nếu William Saliba không kịp bình phục, đây sẽ là tổn thất cực lớn đối với tham vọng chinh phục chức vô địch của đội tuyển Pháp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên William Saliba gặp rắc rối về thể trạng trong năm nay. Hồi tháng 3, William Saliba từng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân, bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của Arsenal cũng như đợt tập trung đội tuyển Pháp. Dù đã trở lại thi đấu sau đó, những dấu hiệu bất ổn về thể trạng vẫn tiếp tục đeo bám trung vệ sinh năm 2001.

Điều đáng tiếc là William Saliba vừa trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp. Anh ra sân tổng cộng 52 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 36 trận tại Ngoại hạng Anh, góp công lớn giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang ngôi vô địch. Trung vệ người Pháp cũng tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi hợp cùng Gabriel Magalhães tạo thành một trong những cặp trung vệ chắc chắn nhất châu Âu.

William Saliba (trái) được kỳ vọng sẽ là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Sau World Cup 2022 chỉ đóng vai trò dự bị, William Saliba đã vươn lên trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển Pháp. William Saliba gây ấn tượng mạnh tại UEFA EURO 2024 và được điền tên vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Với 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, William Saliba hiện được xem là tương lai của hàng thủ Pháp trong nhiều năm tới.

Bởi vậy, kết quả các cuộc kiểm tra y tế trong những ngày tới không chỉ được Arsenal theo dõi sát sao mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của HLV Deschamps tại World Cup 2026. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, đội tuyển Pháp sẽ mất đi một trong những trung vệ hàng đầu thế giới đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa hè năm nay.