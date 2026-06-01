Lý do Messi chỉ ở một mình một phòng tại World Cup, ‘vệ sĩ’ De Paul đi đâu?

Giang Lao
01/06/2026 16:55 GMT+7

Ngày 1.6, Messi đã đến Kansas City hội quân cùng đội tuyển Argentina chính thức tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Danh thủ 38 tuổi đi cùng người bạn thân De Paul, nhưng cả 2 không ở chung phòng như dự đoán.

Vì sao Messi vẫn không cho "vệ sĩ" De Paul ở chung phòng?

Theo báo chí Argentina, Messi sẽ tiếp tục ở một mình tại phòng riêng ở khu tập luyện Kansas City trong suốt World Cup 2026, tương tự như tại Qatar 2022. Danh thủ 38 tuổi làm như vậy, kể từ khi người bạn chung phòng thân thiết nhất là cựu tiền đạo Sergio Aguero giải nghệ vào tháng 12.2021.

Messi chính thức hội quân cùng đội tuyển Argentina ngày 1.6, anh ở một mình suốt World Cup 2026, trong khi 'vệ sĩ' De Paul ở phòng bên cạnh cùng Otamendi

Trong khi đó, người bạn thân còn lại của Messi là Rodrigo De Paul dù cùng thi đấu tại CLB Inter Miami, và cũng rất thân với nhau, thậm chí có người còn ví von "De Paul đích thực mới là vệ sĩ riêng thân cận nhất của Messi". Nhưng cả hai vẫn không thể chia sẻ chung phòng cùng nhau tại World Cup năm nay, tương tự như 4 năm trước khi cùng lên ngôi vô địch tại Qatar 2022.

Theo La Nacion, Messi muốn giữ nguyên mọi nguyên tắc như tại World Cup 2022. Dù không ở chung phòng, nhưng De Paul ở phòng sát bên phòng của Messi và cùng với trung vệ Otamendi. Phòng của Messi có số 202, trong khi của De Paul và Otamendi là 203.

Nhà báo Gaston Edul cho biết, trong ngày 1.6, toàn bộ 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina đều đã có mặt tại khu tập huấn ở Kansas City và bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho trận chạy đà gặp đội tuyển Honduras tại Texas lúc 7 giờ ngày 7.6, và Iceland tại Alabama vào ngày 10.6.

Messi và một số cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Argentina dự kiến sẽ không thi đấu trong hai trận giao hữu này, vì vẫn trong giai đoạn hồi phục chấn thương và thể lực.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J, họ sẽ ra quân với trận gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6. Sau đó, gặp Áo lúc 0 giờ ngày 23.6 và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

