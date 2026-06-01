Mbappe đối đầu với Haaland, đội tuyển Pháp gặp thử thách cực lớn ngay vòng bảng

Đội tuyển Pháp lo ngại Senegal và Na Uy

Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp nằm cùng bảng I được xem đầy khó khăn với các đối thủ gồm Senegal, Na Uy và Iraq. Trong đó, Senegal và Na Uy được HLV Deschamps chỉ ra sẽ là các đối thủ không dễ để "Les Bleus" có thể bắt nạt.

Mbappe tiếp tục là đầu tàu và là đội trưởng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

HLV Deschamps thận trọng, vì đội tuyển Pháp đã từng vấp ngã khi được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước đây - họ đến World Cup 2002 với tư cách đương kim vô địch, nhưng bị loại ở vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào. Khi đó, "Les Bleus" đã để thua sốc Senegal tại Seoul (Hàn Quốc) với tỷ số 0-1. Liệu lịch sử có lặp lại, khi đội tuyển Pháp lại đối mặt với "Những chú sư tử Teranga" (Senegal) ngay trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 trên sân MetLife ở New Jersey lúc 2 giờ ngày 17.6.

"Đây là một trong những bảng đấu khó khăn, nếu không muốn nói là khó khăn nhất. Chúng tôi có mối quan hệ anh em với Senegal vì có rất nhiều cầu thủ mang hai quốc tịch đã từng chơi cho các CLB ở Pháp và quen biết với các cầu thủ đội tuyển Pháp. Và Na Uy, họ là một trong những đội bóng rất mạnh của châu Âu hiện nay", HLV Deschamps chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với AFP gần đây.

Đây là kỳ World Cup cuối HLV Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp, trước khi chuyển giao cho HLV Zidane sau giải đấu. Trong thời gian nắm quyền "Les Bleus" từ năm 2012 đến nay, HLV Deschamps đã giúp đội nhà đăng quang ngôi vô địch World Cup 2018, á quân năm 2022 và á quân kỳ EURO 2016 trên sân nhà.

World Cup 2026 là mục tiêu lớn nhất HLV Deschamps đặt kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Pháp giành lại ngôi vô địch, và đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi là nhà cầm quân có 3 kỳ World Cup liên tiếp đều vào đến trận chung kết.

Senegal có thể gây sốc đội tuyển Pháp một lần nữa, ngay trận ra quân ở World Cup Ảnh: Reuters

Sức mạnh của đội tuyển Pháp vẫn được duy trì ở mức cao nhất, trong đó họ đang sở hữu hàng công cực khủng mà cả thế giới bóng đá đều phải ghen tị. Dẫn đầu bởi đội trưởng Mbappe - vua phá lưới giải La Liga mùa này với Real Madrid - và đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele, cầu thủ vừa cùng CLB PSG có lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League. Bên cạnh còn có những cái tên đáng chú ý như Michael Olise của Bayern Munich và Rayan Cherki của Man City.

Hấp dẫn cuộc đối đầu Mbappe - Haaland

Theo HLV Deschamps, đội tuyển Pháp phải tập trung tối đa ngay từ các trận đầu tiên ở vòng bảng, trong đó cuộc đối đầu với Senegal rất khó lường.

Senegal trải qua quá trình chuẩn bị khá hỗn loạn, họ bị tước chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm, nhưng đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đòi lại công bằng.

Haaland (giữa) đã ghi tới 16 bàn sau 8 trận ở vòng loại Ảnh: Reuters

Đội tuyển Senegal có sự hiện diện của ngôi sao Sadio Mane, cầu thủ hiện đã 34 tuổi, và bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 vì chấn thương. Ở trận chạy đà trước World Cup 2026, "Những chú sư tử Teranga" dù thua đội chủ nhà Mỹ tỷ số 2-3, nhưng Sadio Mane đã chơi tốt với 2 pha lập công.

Với đội tuyển Na Uy, đây là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu này trở lại đấu trường World Cup kể từ năm 1998.

Chân sút Erling Haaland của Man City, tiền vệ Martin Odegaard của Arsenal và tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid, chính là bộ ba hàng công đáng gờm nhất mà Na Uy có thể gây khó cho bất cứ đối thủ nào.

Na Uy sẽ bắt đầu vòng bảng bằng trận đấu với đội Iraq tại Boston, sau đó gặp Senegal tại sân MetLife, trước khi trở lại Boston để đối đầu với đội tuyển Pháp của Mbappe vào lúc 2 giờ ngày 27.6.

Cuộc đối đầu giữa Mbappe và Haaland hứa hẹn là cuộc đấu hấp dẫn nhất ở bảng I. Thậm chí, đây có thể là trận phân định ngôi nhất nhì bảng, theo AFP.

Cũng tại bảng I, đội tuyển Iraq được đánh giá yếu nhất bảng. Nhưng HLV người Úc, Graham Arnold của đội tuyển Iraq cảnh báo: "Đây là World Cup. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đội tuyển Iraq có thể là đội giành vé cuối cùng đến World Cup, có đội hình với giá trị thấp nhất, nhưng chúng tôi không đến World Cup để đi du lịch".