Messi vắng mặt trận đầu tiên của Argentina tại Mỹ, Brazil đã tìm được đội hình chính

Argentina không mạo hiểm với Messi

Theo Clarin và nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, thành phần chính của Albiceleste với 18 cầu thủ và một phần ban huấn luyện đã đến Kansas City (Mỹ) ngày 1.6 (giờ Việt Nam). Messi và các trụ cột khác như Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister cũng sẽ đến cùng ngày trong những giờ tới từ nhiều nơi khác nhau.

Đội tuyển Argentina bắt đầu tập luyện chính thức và bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch từ ngày 2.6. Họ sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp Honduras tại Texas lúc 7 giờ ngày 7.6 và Iceland tại Alabama vào ngày 10.6.

Mặc dù vậy, Messi chắc chắn không thi đấu trận đầu tiên với Honduras, vì HLV Scaloni không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì với danh thủ này khi đang trong giai đoạn phục hồi thể lực và ảnh hưởng chấn thương gân kheo chân trái gần đây.

"Messi chỉ có thể thi đấu vài mươi phút ở trận thứ hai gặp Iceland, qua đó sẽ sẵn sàng cho trận ra quân tại World Cup gặp Algeria (lúc 8 giờ ngày 17.6)", Gaston Edul cho biết thêm.

Hiện danh sách dưỡng thương của đội tuyển Argentina khá dài, ngoài Messi còn có thủ môn Emiliano Martinez, tiền vệ Leandro Paredes, Nicolas Gonzalez, Nahuel Molina, sao trẻ Nicolas Paz và Gonzalo Montiel.

Các cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ không tham gia nhiều vào hai trận giao hữu, nhưng dự kiến sẽ kịp bình phục hoàn toàn trước khi các trận vòng bảng World Cup khai diễn, báo Argentina, Clarin xác nhận.

Brazil và Đức thị uy sức mạnh trước World Cup, Nhật Bản cũng chạy đà hoàn hảo

Đội tuyển Brazil trong ngày chia tay các CĐV nhà trước khi lên đường sang Mỹ bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch World Cup, đã có trận thắng đậm trước Panama với tỷ số 6-2 trên sân nhà Maracana ở Rio de Janeiro. Các bàn thắng của Selecao chia đều cho 6 cầu thủ, gồm Vinicius, Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago và Danilo.

Trận này, đội tuyển Brazil vắng các ngôi sao hàng đầu như Neymar, trong khi Gabriel Magalhaes, Marquinhos và Gabriel Martinelli tập trung muộn sau trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG.

Mặc dù vậy, HLV Ancelotti đã xác nhận đội hình thi đấu trong hiệp 1 của đội tuyển Brazil, với các ngôi sao như Vinicius, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Matheus Cunha, thủ môn Alisson Becker hay tiền vệ Bruno Guimaraes, là những người chắc chắn góp mặt ở đội hình chính trận ra quân với Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Đội tuyển Brazil vẫn còn trận giao hữu với Ai Cập lúc 5 giờ ngày 7.6 tại Ohio, Mỹ.

Cùng ngày, đội tuyển Nhật Bản cũng chia tay các CĐV nhà bằng trận thắng Iceland tỷ số 1-0. Đội tuyển Đức thắng đậm Phần Lan tỷ số 4-0 với Jamal Musiala và Florian Wirtz đều lập công, trong khi Deniz Undav ghi cú đúp.

Đội đồng chủ nhà Mỹ cũng khởi động đầy hứa hẹn khi đánh bại Senegal tỷ số 3-2 với Christian Pulisic và Sergino Dest đều ghi bàn chỉ trong 20 phút đầu trận, trước khi Folarin Balogun ấn định chiến thắng phút 63, sau khi Senegal gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Sadio Mane ghi phút 52.