Messi làm gì sau quyết định dự World Cup, đội tuyển Argentina khi nào hội quân?

Messi không còn bị ảnh hưởng chấn thương gây lo ngại gần đây

Messi không đăng tải bất cứ thông tin nào trên mạng xã hội kể từ khi bất ngờ rời sân ở phút 73 trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union với tỷ số 6-4 ngày 25.5. Tuy nhiên, các diễn biến tiếp theo đã giúp cho tất cả cùng nhẹ nhõm, khi danh thủ này không bị chấn thương nghiêm trọng và chính thức được HLV Scaloni điền tên vào danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Argentina dự World Cup 2026.

Các hình ảnh của Messi đã xuất hiện nhiều nơi tại Mỹ, sau khi anh chính thức có tên trong danh sách dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Vợ của Messi, Antonela cũng đăng tải các hình ảnh mới nhất, cho thấy danh thủ này cực kỳ thoải mái khi đến xem các con trai của mình thi đấu cho các đội Học viện Inter Miami tại giải Dreams Cup thường niên do CLB Inter Miami tổ chức. Anh vui vẻ giao lưu và ký tặng chữ ký cho nhiều CĐV nhí.

Theo nhà báo Gaston Edul, nguồn tin thân cận của đội tuyển Argentina, Messi không trở về nước như một số cầu thủ để chờ HLV Scaloni công bố danh sách dự World Cup 2026 trong ngày 29.5. Danh thủ này nghỉ ngơi hoàn toàn tại Miami (Mỹ) cùng gia đình để hồi phục thể lực, anh trước đó cũng xác nhận với HLV Scaloni về việc tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình mà không cần thông báo rộng rãi.

Messi sẽ chính thức đến hội quân đội tuyển Argentina từ đầu tuần sau (ngày 1.6) tại trại huấn luyện chính của đội đặt tại Kansas City bằng máy bay riêng của mình. Trong số những cầu thủ đang ở Mỹ và sẽ đến cùng Messi, còn có thủ môn Emiliano Martinez, Juan Musso, trung vệ Lisandro Martinez, hậu vệ Facundo Medina, các tiền vệ Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister và tiền đạo Lautaro Martinez.

Trong khi, 18 cầu thủ còn lại và ban huấn luyện sẽ đi cùng nhau trên chuyên cơ riêng từ Buenos Aires (Argentina) đến Kansas City (Mỹ), cũng theo Gaston Edul. Từ ngày 2.6, đội tuyển Argentina chính thức bước vào buổi tập đầu tiên và bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup của mình.

Với Messi, Argentina sẽ lập cú đúp vô địch World Cup?

Theo AFP, trong lịch sử World Cup, chỉ có hai đội tuyển làm được điều này, Ý năm 1934 và 1938, và Brazil năm 1958 và 1962 - từng giành chức vô địch World Cup liên tiếp. Điều này cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà Messi và các đồng đội phải đối mặt.

Tuy nhiên, mặc dù lịch sử cho thấy cơ hội không mấy thuận lợi, nhưng đội tuyển Argentina, nhà vô địch năm 2022, vẫn có lý do để tin rằng họ sẽ thành công và hoàn thành cú đúp hiếm hoi này.

Messi đã âm thầm 'bật chế độ World Cup' từ cách đây 3 tháng, tự tập luyện riêng cùng De Paul. Anh đã sẵn sàng cùng đội tuyển Argentina bảo vệ ngôi vô địch Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình ở bảng J, nơi họ chỉ đối mặt với các đối thủ dưới cơ như Algeria, Áo và Jordan. Thử thách thực sự sẽ đến với Messi và đồng đội ở những vòng đấu sâu hơn của giải, khi Albiceleste có thể chạm trán với những đối thủ mạnh đến từ châu Âu, như Tây Ban Nha của Yamal hay Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Đội tuyển Argentina sẽ ra quân với trận gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6. Sau đó, gặp Áo lúc 0 giờ ngày 23.6 và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

Bảng đấu này có một sự đối mặt thú vị và thuộc loại kinh điển trong lịch sử ở World Cup, đó là cuộc gặp giữa đội tuyển Algeria và đội Áo, sau 44 năm kể từ vòng bảng World Cup 1982 tại Tây Ban Nha.

Tại World Cup 1982, Algeria đã đánh bại đội tuyển Tây Đức và Chile ở vòng bảng, nhưng lại bị loại trong tức tưởi sau khi đội Tây Đức "dàn xếp" thắng đội Áo tỷ số chỉ 1-0, trong một kết quả có lợi cho cả hai đội bóng châu Âu này cùng dắt tay nhau đi tiếp vào vòng hai.

Trận đấu này, được biết đến với tên gọi "Nỗi nhục Gijon", đã khiến FIFA kể từ đó quyết định tổ chức tất cả các trận đấu cuối của vòng bảng tại World Cup đều diễn ra cùng giờ nhằm tránh sự cố tương tự tái diễn.

Đội tuyển Áo, hiện được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu người Đức, Ralf Rangnick và đội trưởng là David Alaba của Real Madrid. Họ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Trận đấu giữa đội Áo và Algeria tại World Cup 2026 diễn ra ở lượt cuối bảng J lúc 9 giờ ngày 28.6.