FIFA bị điều tra ở Mỹ, liên quan đến vé xem World Cup 2026: ‘Giá cao quá phi lý’

FIFA bị điều tra tại New York và New Jersey

FIFA đang đối mặt với một cuộc điều tra từ các cơ quan pháp lý hàng đầu tại Mỹ, liên quan đến phương thức phân phối vé tại kỳ World Cup 2026. Tổng chưởng lý của New York và New Jersey đã yêu cầu FIFA đưa ra câu trả lời thỏa đáng sau những cáo buộc về việc "thổi giá vô căn cứ" và "đánh lừa người hâm mộ" trong quá trình bán vé các trận đấu.

FIFA được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng CĐV có thể đã bị lừa dối về vị trí chỗ ngồi trên khán đài. Các tuyên bố công khai và các đợt mở bán vé của FIFA cũng bị cáo buộc là nguyên nhân khiến giá vé leo thang một cách chóng mặt.

Tổng chưởng lý bang New Jersey - bà Jennifer Davenport và người đồng cấp phía New York - bà Letitia James, đã đặc biệt yêu cầu giải trình chi tiết về việc bán vé của 8 trận đấu World Cup dự kiến diễn ra tại New Jersey. Danh sách này bao gồm trận đấu tại vòng bảng giữa đội tuyển Anh và Panama vào ngày 27.6, cũng như trận chung kết World Cup vào ngày 19.7.

Giá vé World Cup 2026 của FIFA đưa ra nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng hâm mộ bóng đá (hình minh họa) ẢNH: AI

Bà Davenport phát biểu: "Minh bạch trong việc bán vé không phải là điều gì quá phức tạp. Thế nhưng FIFA đã biến việc mua một tấm vé xem World Cup thành một mê cung đầy rẫy sự hỗn loạn, tạo ra sự khan hiếm giả tạo và đẩy mức giá lên cao một cách phi lý. Tất cả đều đều đổ lên đầu người tiêu dùng và những người dân lao động chăm chỉ tại New Jersey.

Chúng tôi quyết tâm thực hiện một cuộc điều tra toàn diện về hành vi của FIFA, và chúng tôi tự hào được sát cánh cùng Tổng chưởng lý James để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được đăng cai World Cup là một vinh dự, nhưng ngày hội này không phải là cái cớ để bóc lột người dân và du khách của chúng tôi".

Nhiều CĐV phản ánh rằng họ đã bị "lừa dối" về vị trí chỗ ngồi, bao gồm cả việc FIFA tạo ra các hạng vé phía trước (gần sân) với mức giá đắt đỏ hơn, vốn chỉ được tung ra sau khi các đợt mở bán ban đầu kết thúc. Cáo buộc cũng chỉ ra rằng chính sách giá vé linh hoạt (thay đổi theo từng giai đoạn và tùy thuộc vào nhu cầu thị trường) đã giúp FIFA tăng giá vé của khoảng 90 trên tổng số 104 trận đấu, với mức tăng trung bình lên tới 34%.

Cuộc điều tra sẽ xem xét kỹ lưỡng lộ trình mở bán vé và các tuyên bố công khai đã tác động như thế nào đến giá cả. Bà James cho biết: "Người dân New York đã chờ đợi nhiều năm để World Cup đến ngay trước thềm nhà mình, và họ xứng đáng có một cơ hội công bằng để sở hữu những tấm vé với giá cả phải chăng. Không một ai đáng bị thao túng để phải trả mức giá trên trời cho một chỗ ngồi, và người hâm mộ cần được tin tưởng rằng tấm vé họ mua sẽ tương thích chính xác với vị trí họ nhận được trên khán đài".

Những người dân New Jersey đã trả tiền nhưng chưa nhận được vé World Cup được khuyến khích gửi đơn khiếu nại trên trang website của Cục Bảo vệ Người tiêu dùng.