Harry Kane thua xa Messi, đội tuyển Anh chạy đà World Cup trước khán đài trống trơn

Giang Lao
29/05/2026 10:24 GMT+7

'Cơn sốt World Cup đâu rồi?!', tờ Daily Mail Sport thốt lên, khi đội tuyển Anh sắp đấu giao hữu với New Zealand trên sân Raymond James rộng lớn với sức chứa 69.218 chỗ ngồi ở Tampa (Florida, Mỹ), nhưng chỉ bán được có 13.000 vé.

Đội tuyển Anh thiếu sức hút dù có chân sút thượng thặng Harry Kane?

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh sẽ đóng quân tại Kansas City, nhưng trước khi đến trại huấn luyện này, "Tam sư" sẽ có hai trận đấu tập huấn được tổ chức ở Florida và sẽ tập luyện tại Trung tâm huấn luyện CLB Inter Miami của danh thủ Messi.

Messi giúp các CLB MLS liên tục phá vỡ kỷ lục người xem tại Mỹ, trong khi Harry Kane và đội tuyển Anh sắp đến lại không tạo được sức hút

"Sự có mặt của Harry Kane và đồng đội, hy vọng sẽ tạo sức hút lớn và sẽ không kém gì mức độ nổi tiếng của Messi tại đây", Daily Mail Sport cho biết. Harry Kane cũng vừa đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, khi ghi 36 bàn cho CLB Bayern Munich tại giải Bundesliga mùa 2025 - 2026.

Thế nhưng, thực tế lại khác hoàn toàn, hai trận đấu của đội tuyển Anh đã lên lịch từ trước tại Florida, gồm trận gặp New Zealand trên sân Raymond James ở Tampa lúc 3 giờ ngày 7.6, và Costa Rica lúc 3 giờ ngày 11.6 trên sân Inter&Co ở Orlando (đều giờ Việt Nam), nhưng đến nay chưa bán được nửa số vé so với sức chứa của sân. 

Tại sân Raymond James, các nhà tổ chức thông báo chỉ mới bán có 13.000 vé, trong khi sức chứa sân lên đến 69.218 chỗ ngồi. Tương tự, sân Inter&Co có sức chứa 25.500 chỗ ngồi, cũng bán được khoảng 12.000 vé.

"Vé xem các trận đấu này có mức giá vừa phải, chỉ khoảng 72 USD (1,8 triệu đồng), thế nhưng vẫn không thu hút được người xem. Trong khi, các trận có Messi thi đấu cho Inter Miami tại giải MLS cũng ở Florida, hay các sân khác ở Mỹ, có giá vé rất cao, nhưng vẫn luôn thu hút người hâm mộ mua vé đến chật kín sân. 

Phải chăng, sức hút của Harry Kane và đồng đội kém hơn Messi, hay vì lý do nào khác? Cũng cần nhớ, đây là World Cup và đã sắp khai diễn, nhưng cơn sốt của nó đâu rồi?!", Daily Mail Sport thốt lên.

Harry Kane vừa đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, khi ghi 36 bàn cho CLB Bayern Munich tại giải Bundesliga

Cũng theo Daily Mail Sport, dự kiến sẽ có khoảng 1.500 thành viên của CLB du lịch CĐV Anh chính thức đến xem hai trận đấu của đội tuyển Anh chạy đà trước World Cup, cũng như theo chân đội suốt hành trình giải đấu. 

Số lượng CĐV này ít hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước, do chi phí phát sinh và các khoản phí đắt đỏ khi sinh hoạt tại Mỹ.

Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu hội quân từ cuối tuần này để chuẩn bị cho World Cup 2026. Đội quân của HLV Thomas Tuchel chỉ còn chờ các cầu thủ của CLB Arsenal (4 người, gồm Declan Rice, Eze, Saka và Madueke) sau trận chung kết Champions League với PSG lúc 23 giờ ngày 30.5, đến tập trung là có đầy đủ đội hình.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L, họ ra quân gặp Croatia lúc 3 giờ ngày 18.6; gặp Ghana lúc 3 giờ ngày 24.6 và gặp Panama lúc 4 giờ ngày 28.6 (đều giờ Việt Nam).

