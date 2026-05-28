Neymar dưỡng thương gần 3 tuần, cơ hội ra sân ở World Cup 2026 bị đe dọa

Liệu đội tuyển Brazil có giữ Neymar dự World Cup?

Việc Neymar dính chấn thương mới và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần, kết quả xét nghiệm ngày 28.5 xác nhận. Và đã được bác sĩ của đội tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar thông báo trong cuộc họp báo tối cùng ngày (theo giờ Việt Nam). Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Hy vọng dự World Cup của Neymar đang gặp nguy hiểm".

HLV Ancelotti quyết định triệu tập Neymar dự World Cup, đã đặt cược vào tình trạng thể lực và chấn thương của anh Ảnh: Reuters

Neymar có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, nhưng nếu anh không kịp bình phục chấn thương vẫn có thể được thay thế bằng một cầu thủ khác có tên trong danh sách sơ bộ 55 người đã gửi lên FIFA từ ngày 11.5.

Theo quy định, các đội tuyển có quyền thay thế cầu thủ bị chấn thương nặng hoặc vì lý do bất khả kháng khác được FIFA chấp nhận, trước 24 giờ thi đấu trận ra quân tại World Cup. Vì vậy, tình trạng của Neymar hiện khá bấp bênh.

Tuy nhiên, theo báo chí Brazil, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vẫn tác động để HLV Ancelotti vẫn giữ Neymar thi đấu ở World Cup, bất kể khả năng hồi phục và thi đấu các trận vòng bảng của ngôi sao này hiện đang bỏ ngỏ.

Trước mắt, Neymar không thể thi đấu hai trận tập huấn trước World Cup, bao gồm trận gặp Panama (lúc 4 giờ 30 ngày 1.6) trên sân nhà Maracana trước khi lên đường sang Mỹ, và trận gặp Ai Cập lúc 5 giờ ngày 7.6 ở Ohio (Mỹ) - đều giờ Việt Nam. Ngoài ra, việc Neymar góp mặt trong trận mở màn vòng bảng khi đội tuyển Brazil gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6 cũng rất khó xảy ra.

HLV Ancelotti chịu sức ép lớn sau khi đưa Neymar vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Neymar đã nghỉ thi đấu từ ngày 17.5 vì bị chấn thương bắp chân. Ban đầu CLB Santos cho rằng đây chỉ là chấn thương nhẹ. Nhưng rồi các xét nghiệm của đội tuyển Brazil trong ngày hội quân 28.5 tại một phòng khám tư nhân ở Teresopolis, đã cho thấy Neymar dính chấn thương nặng hơn dự kiến và sẽ nghỉ ít nhất từ 2 đến 3 tuần ngay trước World Cup.

Báo chí Brazil đã đặt câu hỏi, liệu khi Neymar bình phục chấn thương, anh sẽ có đủ thể lực để thi đấu các trận tiếp theo ở vòng bảng World Cup 2026 hay không, hay phải chờ đến các trận tại vòng knock-out? Đây sẽ là câu hỏi lớn dành cho HLV Ancelotti và ban huấn luyện, trong khi họ đã loại một cầu thủ rất hứa hẹn và đang sung sức là Joao Pedro để chọn Neymar có quá nhiều mạo hiểm.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C, sau trận ra quân gặp đội Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Họ sẽ gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.