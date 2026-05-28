Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Neymar dưỡng thương gần 3 tuần, cơ hội ra sân ở World Cup 2026 bị đe dọa

Giang Lao
Giang Lao
28/05/2026 20:44 GMT+7

Tối 28.5, bác sĩ của đội tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar cho biết, Neymar bị chấn thương bắp chân cấp độ 2. Anh sẽ bỏ lỡ các trận giao hữu và có thể cả trận ra quân vòng bảng World Cup 2026 gặp Ma Rốc ngày 14.6.

Liệu đội tuyển Brazil có giữ Neymar dự World Cup?

Việc Neymar dính chấn thương mới và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần, kết quả xét nghiệm ngày 28.5 xác nhận. Và đã được bác sĩ của đội tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar thông báo trong cuộc họp báo tối cùng ngày (theo giờ Việt Nam). Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Hy vọng dự World Cup của Neymar đang gặp nguy hiểm".

Neymar chính thức nghỉ thi đấu 2 đến 3 tuần, suất dự World Cup lâm nguy - Ảnh 1.

HLV Ancelotti quyết định triệu tập Neymar dự World Cup, đã đặt cược vào tình trạng thể lực và chấn thương của anh

Ảnh: Reuters

Neymar có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức của đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, nhưng nếu anh không kịp bình phục chấn thương vẫn có thể được thay thế bằng một cầu thủ khác có tên trong danh sách sơ bộ 55 người đã gửi lên FIFA từ ngày 11.5. 

Theo quy định, các đội tuyển có quyền thay thế cầu thủ bị chấn thương nặng hoặc vì lý do bất khả kháng khác được FIFA chấp nhận, trước 24 giờ thi đấu trận ra quân tại World Cup. Vì vậy, tình trạng của Neymar hiện khá bấp bênh.

Tuy nhiên, theo báo chí Brazil, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vẫn tác động để HLV Ancelotti vẫn giữ Neymar thi đấu ở World Cup, bất kể khả năng hồi phục và thi đấu các trận vòng bảng của ngôi sao này hiện đang bỏ ngỏ.

Trước mắt, Neymar không thể thi đấu hai trận tập huấn trước World Cup, bao gồm trận gặp Panama (lúc 4 giờ 30 ngày 1.6) trên sân nhà Maracana trước khi lên đường sang Mỹ, và trận gặp Ai Cập lúc 5 giờ ngày 7.6 ở Ohio (Mỹ) - đều giờ Việt Nam. Ngoài ra, việc Neymar góp mặt trong trận mở màn vòng bảng khi đội tuyển Brazil gặp Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6 cũng rất khó xảy ra.

Neymar chính thức nghỉ thi đấu 2 đến 3 tuần, suất dự World Cup lâm nguy - Ảnh 2.

HLV Ancelotti chịu sức ép lớn sau khi đưa Neymar vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Neymar đã nghỉ thi đấu từ ngày 17.5 vì bị chấn thương bắp chân. Ban đầu CLB Santos cho rằng đây chỉ là chấn thương nhẹ. Nhưng rồi các xét nghiệm của đội tuyển Brazil trong ngày hội quân 28.5 tại một phòng khám tư nhân ở Teresopolis, đã cho thấy Neymar dính chấn thương nặng hơn dự kiến và sẽ nghỉ ít nhất từ 2 đến 3 tuần ngay trước World Cup.

Báo chí Brazil đã đặt câu hỏi, liệu khi Neymar bình phục chấn thương, anh sẽ có đủ thể lực để thi đấu các trận tiếp theo ở vòng bảng World Cup 2026 hay không, hay phải chờ đến các trận tại vòng knock-out? Đây sẽ là câu hỏi lớn dành cho HLV Ancelotti và ban huấn luyện, trong khi họ đã loại một cầu thủ rất hứa hẹn và đang sung sức là Joao Pedro để chọn Neymar có quá nhiều mạo hiểm.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil nằm ở bảng C, sau trận ra quân gặp đội Ma Rốc lúc 5 giờ ngày 14.6. Họ sẽ gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và trận cuối vòng bảng gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.

Tin liên quan

HLV Nhật Bản tuyên bố cứng ‘đã thắng Brazil và Anh thì sẽ vô địch World Cup!’

HLV Nhật Bản tuyên bố cứng ‘đã thắng Brazil và Anh thì sẽ vô địch World Cup!’

HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản đã xua tan những hoài nghi, khẳng định các 'Samurai Blue' đến World Cup 2026 là để cạnh tranh ngôi vô địch, 'đây là mục tiêu không thay đổi'.

Đội tuyển Argentina chưa công bố danh sách dự World Cup 2026: Chờ Messi?

Neymar bỏ tập ngày đầu tiên đội tuyển Brazil hội quân, chấn thương gây lo ngại

Khám phá thêm chủ đề

Neymar FIFA Đội tuyển Brazil World Cup 2026 Lịch thi đấu World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận