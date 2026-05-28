HLV Nhật Bản tuyên bố cứng ‘đã thắng Brazil và Anh thì sẽ vô địch World Cup!’

Nhật Bản không suy yếu khi vắng Mitoma

Đội tuyển Nhật Bản đã chính thức hội quân cho chiến dịch chinh phục giấc mơ vô địch World Cup 2026 từ ngày 26.5. Một sự xuất hiện bất ngờ đó là sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida từ CLB LA Galaxy. Tuy nhiên, cầu thủ 37 tuổi và từng có 126 lần khoác áo đội tuyển, ghi 12 bàn này, chỉ góp mặt duy nhất vào trận giao hữu gặp đội Iceland ngày 31.5 tới đây tại Tokyo.

HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản tuyên bố, đến World Cup 2026 là để cạnh tranh ngôi vô địch Ảnh: Reuters

Sau trận đấu chia tay CĐV nhà trên, các "Samurai Blue" sẽ lên đường đến Mỹ bắt tay vào chuẩn bị cho World Cup. Họ sẽ đóng quân tại Nashville, Tennessee (Mỹ), tập luyện cho đến ngày thi đấu trận ra quân tại bảng F gặp Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6. Sau đó là trận gặp Tunisia lúc 11 giờ ngày 21.6, và trận cuối vòng bảng gặp Thụy Điển lúc 6 giờ ngày 26.6 (đều giờ Việt Nam).

Trong danh sách chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026, thiếu vắng đáng tiếc nhất là tiền vệ tấn công Kaoru Mitoma do chấn thương. Điều này cũng gây hoài nghi đội tuyển Nhật Bản sẽ bị suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, HLV Moriyasu đã bác bỏ mọi đánh giá này.

"Năm ngoái chúng tôi đã thi đấu giao hữu với Brazil và đánh bại họ lần đầu tiên, và Mitoma không thi đấu trong trận đấu đó. Điều này phản ánh khái niệm của đội, rằng bất kỳ ai cũng có thể vào đội hình chính và đội vẫn thi đấu tốt", HLV Moriyasu nhấn mạnh trong cuộc họp báo mới đây tại Tokyo khi đội tuyển Nhật Bản bắt đầu hội quân.

Đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại thuyết phục Brazil của HLV lừng danh Carlo Ancelotti với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu tại giải Kirin Challenge Cup hồi tháng giữa tháng 10.2025. Đó là chiến thắng đầu tiên của Nhật Bản trước đội bóng 5 lần vô địch thế giới. Sau đó, "Samurai Blue" tiếp tục gây sốc khi trở thành đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại đội tuyển Anh hùng mạnh với tỷ số 1-0 ngay tại sân Wembley vào tháng 3 vừa qua.

Mitoma (7, giữa) vắng mặt đáng tiếc trong thành phần đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, đội tuyển Nhật Bản ra sân trong cả hai trận đấu trên đều với đội hình hoàn toàn gồm các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, và đội hình dự World Cup 2026 của họ cũng chỉ có ba cầu thủ đến từ giải J-League trong nước (gồm hai thủ môn, và trung vệ kỳ cựu Nagatomo, đã 39 tuổi).

"Tất nhiên, các cầu thủ rất vui khi chúng tôi đánh bại các đội cực mạnh như Brazil và Anh, hai đội mà chúng tôi chưa từng thắng trước đây. Tôi cảm nhận được một bầu không khí mà các cầu thủ nhanh chóng chuyển từ sự tập trung sang mục tiêu lớn hơn ở phía trước. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm World Cup hơn, và điều đó sẽ giúp chúng tôi có sự bình tĩnh. Nó cũng sẽ giúp chúng tôi thi đấu hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau", HLV Moriyasu chia sẻ thêm.

Mục tiêu vô địch World Cup 2026 là không thay đổi

HLV Moriyasu tin rằng, đội tuyển Nhật Bản hiện nay có chiều sâu đội hình mạnh hơn bao giờ hết, và đủ khả năng chiến thuật để thích ứng với bất kỳ đối thủ nào. Bất chấp sự vắng mặt của Mitoma là một tổn thất lớn, khi cầu thủ 28 tuổi này đang ở đỉnh cao phong độ ngay trước khi gặp chấn thương. Ngoài ra, tiền đạo Minamino cũng bỏ lỡ World Cup vì bị rách dây chằng đầu gối hồi tháng 12 năm ngoái.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ là đại diện đáng xem nhất của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Nhưng bù lại, Wataru Endo của Liverpool và Takehiro Tomiyasu của Ajax, đều đã bình phục kịp thời sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tiền đạo Ayase Ueda của CLB Feyenoord là một nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin cậy, trong khi Daichi Kamada của Crystal Palace và Takefusa Kubo của Real Sociedad đều là những nhân tố chủ chốt.

"Chúng tôi không giảm bớt tham vọng, mà nó còn lớn hơn rất nhiều. Mục tiêu vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Nhật Bản là không thay đổi. Nhưng không chỉ là về mục tiêu đó, mà còn là về việc nâng cao trình độ của từng cá nhân và cả đội tuyển", HLV Moriyasu nhấn mạnh thêm.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại cả hai "ông lớn" là đội tuyển Đức và Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng vào vòng 16 đội, trước khi dừng bước một cách đáng tiếc trước Croatia trên chấm phạt đền. Họ vẫn giữ một nửa số cầu thủ tại Qatar 2022 đến Mỹ, Mexico và Canada sắp tới đây để quyết tâm chinh phục ngôi vô địch, bất kể có rất ít người tin họ sẽ làm được.

Trong lịch sử dự World Cup, đội tuyển Nhật Bản chưa lần nào tiến đến vòng tứ kết, dù đã 4 lần góp mặt ở vòng 16 đội. Đây là lần thứ tám liên tiếp họ tham dự World Cup, kể từ lần đầu tiên vào năm 1998. Ông Moriyasu là HLV có thời gian dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lâu nhất, ông tiếp quản vị trí này sau World Cup 2018 cho đến nay.