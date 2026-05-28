Đội tuyển Argentina chưa công bố danh sách dự World Cup 2026: Chờ Messi?

Chưa ai biết có tên trong đội hình Argentina dự World Cup 2026

Trong số các cầu thủ đội tuyển Argentina trở về nước gần đây có cả 2 ngôi sao chủ chốt là tiền đạo Julian Alvarez và tiền vệ Enzo Fernandez. Nhưng họ đều khẳng định, vẫn đang rất hồi hộp như những người khác, chờ ngày HLV Scaloni công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026.

Đội hình chính thức Argentina dự World Cup 2026 phải chờ đến phút cuối, bao gồm cả tình trạng của Messi đang ảnh hưởng chấn thương Ảnh: Reuters

Trong số các đội ứng cử viên vô địch World Cup 2026, chỉ còn đội tuyển Argentina vẫn chưa công bố danh sách chính thức.

Bên cạnh, Alvarez và Enzo Fernandez, số cầu thủ trở về Argentina chờ HLV Scaloni công bố danh sách còn có Nico Paz, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolas Gonzalez, Nahuel Molina, Exequiel Palacios và Gio Lo Celso. Những cầu thủ này đều đã có mặt tại trại huấn luyện mang tên danh thủ Messi, họ tập luyện riêng lẻ với các thói quen khác nhau, nhà báo Hernan Claus của Diario Ole cho biết ngày 28.5.

Một cầu thủ khác là Matias Soule của CLB AS Roma, nằm trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina, cũng về nước với hy vọng sẽ có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức, hoặc danh sách dự phòng.

"Tôi đang chờ công bố danh sách đội hình chính thức, tôi vẫn chưa biết gì cả. Tôi biết điều đó là khó khăn, nhưng luôn có hy vọng. Và nếu không, tôi sẽ ở lại Argentina và tận hưởng thời gian bên gia đình. Có rất nhiều cầu thủ và sự cạnh tranh rất lớn.

Nhưng tôi vẫn hy vọng. Và nếu điều đó không xảy ra, thì tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được điều đó trong tương lai. Hy vọng là tôi sẽ có mặt ở World Cup 2026. Được ở đó sẽ là một giấc mơ đối với tôi. Nhưng nếu không, tôi vẫn sẽ ủng hộ đội tuyển như mọi khi, bởi vì tất nhiên tôi luôn muốn điều tốt nhất cho họ", Matias Soule bày tỏ với kênh TyC Sports.

Vì sao HLV Scaloni đợi đến giờ cuối mới công bố danh sách?

Trong phát biểu mới nhất, HLV Scaloni khẳng định, ông không vội vã công bố danh sách đội tuyển Argentina dự World Cup 2026, vì một vài lý do, trong đó có việc đang lo ngại về tình trạng các cầu thủ chấn thương vẫn chưa hồi phục.

Messi và HLV Scaloni bàn bạc về tình hình đội tuyển Argentina dự World Cup 2026 trong lần tập trung hồi tháng 3 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ chờ đến phút cuối cùng để công bố danh sách đội hình; như mọi khi, điều này sẽ gây đau lòng cho một số người và vui mừng cho những người khác", HLV Scaloni chia sẻ. Ông cho rằng, mình còn thời hạn đến ngày 31.5, nên sẽ không vội vã.

"Chỉ là chúng tôi vẫn còn một vài nghi ngờ, một số vấn đề nhỏ với một vài cầu thủ mà chúng tôi sẽ giải quyết trong những ngày tới", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 48 tuổi này cũng giải thích, và nhằm giải tỏa sự lo lắng của người hâm mộ Argentina hiện nay: "Đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Vấn đề là những cầu thủ bị chấn thương sau khi kết thúc mùa giải họ sẽ đến Mỹ mà chưa được tập luyện; họ sẽ không có buổi tập đầu tiên nào cho đến ngày 1.6. Vì vậy, chúng tôi cần kiểm tra mọi thứ".

HLV Scaloni cũng lưu ý các trường hợp của các cầu thủ Nahuel Molina, Gonzalo Montiel và Cristian Romero, bên cạnh là tiền vệ Nico Paz và thủ môn Emiliano Martinez. Những cầu thủ này vẫn đang quá trình hồi phục chấn thương, và dự kiến đều kịp dự World Cup 2026 (đội tuyển Argentina thi đấu trận đầu tiên vòng bảng gặp Algeria ngày 17.6, giờ Việt Nam).

Liên quan đến Messi, HLV Scaloni xác nhận ông thường xuyên nói chuyện với danh thủ 38 tuổi, nhưng chỉ là trao đổi những vấn đề lớn của đội tuyển.

Về việc Messi đang chấn thương, HLV Scaloni cho rằng, các bác sĩ và chuyên gia thể lực, mới là những người nói chuyện với Messi mỗi ngày. "Các bác sĩ và chuyên gia thể lực cũng mới trao đổi với Messi gần đây, họ cũng trao đổi với De Paul. Tôi tin là mọi thứ ổn thỏa", HLV Scaloni khẳng định.