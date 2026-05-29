Messi chính thức cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup lần thứ 6: Phá kỷ lục ngoạn mục

Messi phá kỷ lục của chính mình

Ở tuổi 38 và sắp bước vào tuổi 39 vào ngày 24.6 tới, Messi tham dự kỳ World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp, tiếp tục phá kỷ lục của chính mình. Anh cùng với Ronaldo (Bồ Đào Nha) và thủ môn Guillermo Ochoa (Mexico) là những người nằm trong danh sách các cầu thủ dự 6 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, và giờ là 2026.

Messi chính thức lần thứ 6 liên tiếp dự World Cup

Thành phần đội tuyển Argentina vẫn còn các ngôi sao như Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez và Lautaro Martinez, là những người nằm trong số 17 cầu thủ đã vô địch tại Qatar năm 2022.

HLV Scaloni giữ lại nòng cốt của đội hình đã giành chức vô địch thế giới lần thứ ba cho Argentina, chỉ tiếc là tiền vệ kỳ cựu Angel Di Maria không được xem xét. Anh từng tuyên bố rời khỏi đội tuyển quốc gia sau Copa America 2024. Tiền vệ Giovani Lo Celso, người đã bỏ lỡ World Cup 2022 vì chấn thương, cũng trở lại tham dự vòng chung kết lần thứ hai, sau lần có mặt trong đội hình đội tuyển Argentina tại Nga năm 2018 mà không được ra sân.

Argentina cũng có sự góp mặt của một số cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thế hệ tiếp theo của đội tuyển, bao gồm Valentin Barco, Nicolas Paz và Giuliano Simeone, trong khi các tiền đạo Jose Manuel Lopez và Thiago Almada nằm trong số những người sẽ lần đầu tiên tham dự World Cup.

Mặc dù vậy, hậu vệ trái Marcos Acuna, thành viên đội tuyển Argentina vô địch năm 2022, vắng mặt vì vấn đề thể lực.

Đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng J bằng trận đấu với Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6 (giờ Việt Nam), Sau đó, gặp Áo lúc 0 giờ ngày 23.6 và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6.