World Cup 2026 chỉ còn tính bằng ngày, đội tuyển Iran vẫn chưa có thị thực vào Mỹ

Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh, ngày 28.5 đã đến thăm thành phố biên giới Tijuana ở phía tây bắc Mexico, nơi đội tuyển Iran đã quyết định chuyển trại huấn luyện của họ đến đây.

Ban đầu, đội tuyển Iran dự kiến đóng quân tại Tucson, bang Arizona, Mỹ. Nhưng qua cuộc họp với FIFA ngày 20.5, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã đề nghị chuyển nơi đóng quân của đội trong suốt thời gian dự World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, vì các lý do an ninh.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm chung bảng G với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Họ sẽ thi đấu trận ra quân gặp New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle, đều ở Mỹ.

Đặc biệt, nếu giành quyền đi tiếp (khả năng rất lớn) vào vòng 32 đội, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại TP.Dallas vào ngày 4.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ hai trong bảng đấu của mình.

Việc chọn đến đóng quân tại TP.Tijuana (Mexico), cũng được xem là thuận lợi hơn cho đội tuyển Iran khi di chuyển đến các sân ở Los Angeles hay Seattle (Mỹ) thi đấu các trận vòng bảng, vì chỉ mất khoảng 55 phút di chuyển bằng máy bay. Trong khi di chuyển từ Arizona sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Đội tuyển Iran kỳ vọng vào FIFA sẽ giải quyết tình huống khó

Mặc dù vậy, vấn đề lớn nhất của đội tuyển Iran là thị thực nhập cảnh vào Mỹ nhiều lần để thi đấu các trận vòng bảng World Cup 2026, và ngay sau khi kết thúc mỗi trận họ quay lại nơi đóng quân ở Mexico, đến nay vẫn chưa có.

Đại sứ Iran tại Mexico cho rằng, việc đội tuyển Iran vẫn chưa có thị thực vào Mỹ và tham gia World Cup trên điều kiện "không bình đẳng", chưa kể là các khó khăn trong quá trình tập luyện trước giải đấu. "Hiện chúng tôi vẫn không biết liệu họ có cấp thị thực cho các cầu thủ hay không", ông Abolfazl Pasandideh nói thêm, theo AFP.

Trong khi đó, Chủ tịch FFIRI, ông Mehdi Taj cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng vào FIFA, dự kiến họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin thị thực của chúng tôi, để các cầu thủ có thể nhập cảnh và quay trở lại Mexico nhiều lần".

Đội tuyển Iran là 1 trong 9 đại diện của khu vực châu Á (AFC) dự World Cup 2026. Họ đang tập luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ, và sẽ có 2 trận tập huấn tại đây gặp Gambia ngày 29.5 và gặp Mali ngày 4.6.

Dự kiến, vào ngày 10.6 đội tuyển Iran sẽ di chuyển trực tiếp đến Mexico trên các chuyến bay của Iran Air, và hy vọng vào thời điểm đó, FIFA sẽ can thiệp để "Team Melli" có thị thực vào Mỹ nhiều lần để thi đấu tại World Cup 2026.