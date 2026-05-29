Cuộc cách mạng của người Đức ở đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Nhưng suốt khoảng thời gian dài vừa qua, họ chưa từng bước chân lên đỉnh cao nhất. Họ vào bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020, 2024, nhưng cảm giác "thiếu một bước cuối cùng" vẫn luôn tồn tại. Sau EURO 2024, Liên đoàn Bóng đá Anh hiểu rằng họ cần một sự thay đổi thật sự thay vì tiếp tục duy trì sự ổn định quen thuộc. Và HLV Tuchel xuất hiện như một lựa chọn mang tính cách mạng.

HLV Tuchel đích thân gọi cho Foden (trái) để giải thích lý do anh không được gọi lên đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Điểm khác biệt lớn nhất của chiến lược gia người Đức nằm ở sự thực dụng. Ông không xây dựng đội tuyển dựa trên danh tiếng, cảm xúc hay áp lực truyền thông, mà tập trung tuyệt đối vào tính phù hợp chiến thuật. Với ông Tuchel, đội hình World Cup không nhất thiết phải gồm những cầu thủ nổi tiếng nhất, mà phải là tập thể vận hành hiệu quả nhất.

Đó là lý do nhiều quyết định của ông gây tranh cãi dữ dội. Một số cầu thủ từng giữ vai trò quan trọng dưới thời HLV Southgate không còn được ưu tiên. Harry Maguire là ví dụ điển hình. Trung vệ của Manchester United từng là trụ cột trong nhiều giải đấu lớn, nhưng Tuchel dường như muốn hướng đến hàng thủ giàu tốc độ và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, việc Maguire hay những ngôi sao đình đám như Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden… bị gạch tên không đơn thuần là câu chuyện cá nhân.

Bóng đá đỉnh cao hiện nay đòi hỏi tốc độ luân chuyển bóng cao hơn, pressing quyết liệt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh hơn. Các đội tuyển mạnh luôn đặt nặng tính cơ động và khả năng thích nghi chiến thuật. Trong khi đó, những cầu thủ nổi tiếng, phong độ vẫn khá ổn mà HLV Tuchel gạch tên lại thiếu sự năng nổ. Maguire chậm chạp, Trent không giỏi phòng ngự, còn Palmer hay Foden phụ thuộc nhiều vào cảm hứng chơi bóng. Vì vậy, đội tuyển Anh dưới thời ông Tuchel nhiều khả năng sẽ ít cảm xúc hơn, nhưng giàu tính tổ chức và thực dụng hơn.

HLV Tuchel được đưa về không phải để duy trì di sản cũ, mà là giúp đội tuyển Anh tiến thêm bước nữa. Muốn làm được điều đó, ông chấp nhận đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí gây tranh cãi. Điều đáng chú ý là Tuchel không mang "gánh nặng văn hóa Anh" như các HLV bản địa, theo nhận xét của Guardian. Ông nhìn đội tuyển như một dự án bóng đá thuần túy, thay vì biểu tượng cảm xúc quốc gia nên mạnh dạn chọn cầu thủ theo ý mình.

Tất nhiên, cách tiếp cận này luôn tiềm ẩn rủi ro. World Cup không chỉ là sân chơi chiến thuật, mà còn là giải đấu đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực cực lớn. Việc loại bỏ quá nhiều công thần có thể khiến đội tuyển Anh mất đi sự ổn định trong phòng thay đồ hoặc thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định. Nhưng ngược lại, nếu HLV Tuchel thành công, đội tuyển Anh có thể bước sang một kỷ nguyên mới: hiện đại, linh hoạt hơn và bớt phụ thuộc vào những giá trị cũ. Có thể nói World Cup 2026 sẽ không chỉ là bài kiểm tra dành cho thế hệ cầu thủ mới của đội tuyển Anh, mà còn là phép thử cho triết lý lạnh lùng và thực dụng của ông Tuchel. Và dù kết quả ra sao, ông cũng đang tạo ra điều mà bóng đá Anh nhiều năm qua luôn thiếu, đó là dám thay đổi.