HLV Bồ Đào Nha chưa dám 'mơ xa', làm rõ vai trò của Ronaldo ở World Cup

Bồ Đào Nha chưa phải ứng viên vô địch số 1

Sau hơn 3 năm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha , HLV Roberto Martinez đang có thành tích khá ấn tượng với 26 chiến thắng sau 38 trận. Ông giúp đội bóng áo bã trầu vào tứ kết EURO 2024, trước khi giành chức vô địch Nations League 2025 sau chiến thắng trước Tây Ban Nha ở loạt luân lưu.

Dù vậy, chiến lược gia 52 tuổi vẫn từ chối xem Bồ Đào Nha là ứng cử viên số một tại World Cup 2026. Theo HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi World Cup là yếu tố tạo nên khác biệt rất lớn. Ông cho rằng những đội như Argentina, Pháp, Brazil hay Tây Ban Nha có lợi thế tâm lý nhờ từng bước lên đỉnh thế giới.

HLV Roberto Martinez phân tích: “Có một rào cản tâm lý chỉ xuất hiện khi bạn tham gia giải đấu chính thức. Tôi nghĩ bạn phải cảm thấy mình có khả năng vô địch World Cup, và điều đó chỉ bắt đầu khi bạn có một thế hệ đã từng vô địch giải đấu này. Đó là sự khác biệt của Bồ Đào Nha với các đội như Pháp, Tây Ban Nha, Brazil hay Argentina. Vì vậy hiện nay, chúng tôi chưa phải là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch".

HLV Roberto Martinez thừa nhận đội tuyển Bồ Đào Nha đang gặp phải rào cản tâm lý tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù thận trọng, HLV Roberto Martinez vẫn đánh giá cao tập thể hiện tại của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông cho biết điều khiến mình hài lòng nhất không chỉ là kết quả, mà còn là tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ.

“Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, rất tận tâm và đầy khát khao. Tôi không thể hài lòng hơn với những gì đội bóng đang thể hiện”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.

Ronaldo vẫn rất quan trọng với đội tuyển Bồ Đào Nha

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. HLV Roberto Martinez dành hàng loạt lời khen cho đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là tinh thần thi đấu của siêu sao 41 tuổi. Theo HLV Roberto Martinez, điều đặc biệt nhất ở Ronaldo không nằm ở thể chất hay chế độ tập luyện, mà là tinh thần cạnh tranh chưa bao giờ thay đổi.

Vai trò của Ronaldo vẫn được HLV Roberto Martinez đánh giá rất cao ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

HLV đội tuyển Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Ronaldo là một biểu tượng. Những gì anh ấy làm được trong bóng đá thật đáng kinh ngạc. Ronaldo không chơi bóng chỉ vì một danh hiệu cụ thể. Chính khát khao chiến thắng mới làm nên anh ấy. Sau mỗi chiến thắng, anh ấy vẫn muốn tiến bộ thêm nữa".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho biết Ronaldo vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong phòng thay đồ của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

HLV Roberto Martinez nhận xét: “Ronaldo là đội trưởng của chúng tôi và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi phải tận dụng tối đa quãng thời gian còn được đồng hành cùng Ronaldo”.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng đội tuyển Congo, Uzbekistan và Colombia. Dự kiến, vào đầu tháng 6, thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ hội quân. Tiếp đó, họ sẽ đá giao hữu với đội tuyển Chile và Nigeria, trước khi sang Mỹ đóng quân tại Palm Beach, Florida.