Neymar bất ngờ xuất hiện trên sân tập với ‘bộ dạng lạ’, HLV Ancelotti ra chỉ thị nóng

Neymar chạy đua với thời gian

Theo kênh O Globo, HLV Ancelotti đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) phải loại bỏ tất các "hình thái" văn hóa lấy Neymar làm trung tâm, trong suốt quá trình đội tuyển chuẩn bị và tham dự World Cup 2026.

HLV Ancelotti và các cầu thủ đội tuyển Brazil trên sân tập tại Granja Comary. Neymar chỉ tham gia một số hoạt động riêng Ảnh: Reuters

Chiến lược gia người Ý nhấn mạnh, Neymar chỉ là một cầu thủ bình thường như mọi cầu thủ khác và không có đặc quyền nào. Thậm chí, ông đã đặt ra thời hạn quyết định cho Neymar, phải thực sự bình phục chấn thương trước ngày 12.6, thì mới tiếp tục tham gia đội tuyển. Trường hợp không khả quan, ông sẵn sàng triệu tập cầu thủ khác thay thế.

Quy định của FIFA nêu rõ, thời hạn 24 giờ trước trận đấu đầu tiên, mỗi đội tuyển đều có quyền thay thế cầu thủ bị chấn thương trong đội hình của mình bằng cầu thủ khác có tên trong danh sách sơ bộ đã đăng ký 55 người. Đội tuyển Brazil sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp Ma Rốc vào lúc 5 giờ ngày 14.6 (giờ Việt Nam).

Neymar vắng buổi tập đầu tiên của Brazil, áp lực đè nặng lên HLV Ancelotti

Trong khi đó, sự cố chấn thương của Neymar với thông báo mới nhất từ CBF, rằng cầu thủ này phải nghỉ dưỡng thương từ 2 đến 3 tuần, đã gây sóng gió trong dư luận tại Brazil. Các cuộc tranh luận liên quan việc triệu tập Neymar của HLV Ancelotti, có khả năng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội bộ đội tuyển Brazil.

Neymar đã lừa dối HLV Ancelotti?

Đã có các thông tin từ báo chí Brazil cho rằng, HLV Ancelotti đã bị Neymar lừa dối khi che giấu mức độ chấn thương của mình. Neymar cũng bị cáo buộc "giam giữ" đội tuyển Brazil làm con tin ngay trước thềm World Cup.

HLV Ancelotti quyết định triệu tập Neymar dự World Cup, đã đặt cược vào tình trạng thể lực và chấn thương của anh Ảnh: Reuters

Những tin tức này đã khiến HLV Ancelotti không hài lòng, việc ông đặt ra thời hạn để Neymar phải hồi phục chấn thương, cũng là một quyết định cuối cùng về tình trạng của ngôi sao này.

Trường hợp, Neymar không bình phục và bị loại khỏi đội tuyển trước giờ thi đấu trận ra quân, HLV Ancelotti và CBF cũng sẽ tránh được sự chỉ trích từ dư luận cũng như các giới chức khác, những người đã gây sức ép để Neymar phải có mặt ở World Cup 2026, theo O Globo. Vì rõ ràng, HLV Ancelotti và CBF cũng đã làm hết sức mình cho Neymar có cơ hội.

Việc Neymar xuất hiện trên sân tập cùng các đồng đội ngày 30.5, nhằm giảm nhẹ những áp lực hiện nay, cũng như tránh bớt nhiều suy đoán vô cớ trong báo chí Brazil.

Hiện giới truyền thông nước này đã đề cập sự kiện Neymar chấn thương trước World Cup 2026, như trường hợp của cựu danh thủ Romario phải chia tay World Cup 1998 chỉ 8 ngày trước giờ khởi tranh. Khi đó, vụ việc đã gây tác động cực lớn lên đội tuyển Brazil.

Neymar trước mắt sẽ nghỉ thi đấu hai trận tập huấn của đội tuyển Brazil trước Panama ngày 1.6 và Ai Cập ngày 7.6. Cơ hội dự World Cup 2026 của tiền đạo 34 tuổi này tiếp tục phải chờ đợi đến ngày 12.6 mới có quyết định cuối cùng.