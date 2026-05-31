HLV Ancelotti gây sốc quyết giữ Neymar dự World Cup, ‘mặc kệ’ chấn thương: ‘Cậu ta đang tập luyện tốt’

'Neymar không đấu trận ra quân, thì đấu trận kế tiếp'

HLV Ancelotti đã đưa ra tuyên bố dứt khoát về tình hình của Neymar, nhằm chấm dứt những suy đoán đang gây ảnh hưởng đến nội tình đội tuyển Brazil ngay trước trận chạy đà cho World Cup 2026 gặp Panama lúc 4 giờ 30 ngày 1.6.

"Cậu ấy đang tập luyện rất tốt. Neymar sẽ đi cùng chúng tôi dự World Cup. Chúng tôi đã chọn 26 cầu thủ, và họ đều dự World Cup, không có bất cứ sự thay đổi nào cả", HLV Ancelotti nhấn mạnh.

HLV Ancelotti giữ quan điểm chọn Neymar vì vai trò quan trọng của anh tại World Cup, bất chấp chấn thương Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, tuyên bố của HLV Ancelotti vẫn khiến báo chí Brazil không thuyết phục, do có nhiều dự báo Neymar không chỉ nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần, mà có thể kéo dài khoảng 1 tháng, chưa kể thể trạng của cầu thủ này về mặt thể lực vẫn chưa thể đảm bảo để thi đấu ít nhất là 1 trong 3 trận ở vòng bảng.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng Neymar sẽ ra sân thi đấu ngay trong trận đấu đầu tiên tại World Cup gặp Ma Rốc (ngày 14.6, giờ Việt Nam); nếu cậu ấy không thể thi đấu, chúng tôi sẽ chờ đến trận thứ hai gặp Haiti (ngày 20.6). Chúng tôi không thay thế bất kỳ ai; những cầu thủ được chọn là 26 người này, và 26 người này sẽ thi đấu tại World Cup", HLV Ancelotti quả quyết.

Bên cạnh hai trận đấu vòng bảng trên, ở lượt cuối Brazil gặp Scotland (ngày 25.6). Đội tuyển Scotland vừa bị thiệt quân nghiêm trọng khi tiền vệ chủ chốt Billy Gilmour bị chấn thương đầu gối trong trận giao hữu thắng Curacao tỷ số 4-1 ngày 31.5, và đã chính thức nói lời chia tay World Cup.

HLV Ancelotti cũng giải thích về tình trạng chấn thương của Neymar: "Cậu ấy không may mắn với vấn đề nhỏ đó (chấn thương bắp chân cấp độ 2), nhưng Neymar đang tập luyện rất tốt để sớm hồi phục. Cậu ấy sẽ có vai trò quan trọng với đội tuyển Brazil tại World Cup lần này. Tôi đã nói chuyện với Neymar về quá trình hồi phục và vai trò của cậu ấy tại World Cup".

"Neymar hiểu rất rõ vai trò mà cậu ấy phải đảm nhiệm tại World Cup này. Mỗi ngày cậu ấy đều tiến bộ rất tốt. Cậu ấy đang nỗ lực rất nhiều để hồi phục càng sớm càng tốt. Cậu ấy đang ở trong một môi trường tốt, nhưng điều quan trọng đối với cậu ấy là phải hiểu rõ vai trò của mình và tôi nghĩ cậu ấy đã hiểu rất rõ điều đó", HLV Ancelotti nhấn mạnh thêm.

Để làm giảm áp lực đối với vấn đề của Neymar và đội tuyển Brazil, HLV Ancelotti đã quyết định mời vợ, con và nhiều thành viên gia đình của các cầu thủ tham gia đội tuyển đến tham dự buổi tập mở tại Granja Comary ngày 30.5, trước khi cả đội di chuyển đến Rio de Janeiro chuẩn bị cho trận gặp Panama trên sân Maracana.

Đây là trận đấu chia tay các CĐV nhà của Selecao, trước khi đến Mỹ để bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch World Cup thứ 6 trong lịch sử.