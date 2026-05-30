Bí mật bên trong trái bóng World Cup 2026: Công nghệ hiện đại có giúp giảm bớt tranh cãi?

World Cup 2026 sẽ đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Đây là lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tuyển tham dự, lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia và cũng có thể trở thành kỳ World Cup ứng dụng công nghệ hiện đại nhất từ trước đến nay.

Một trong những biểu tượng đáng chú ý nhất của giải đấu chính là trái bóng thi đấu chính thức mang tên TRIONDA.

Không chỉ là dụng cụ thi đấu, TRIONDA được FIFA xem như sự kết hợp giữa yếu tố biểu tượng, thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ cả cầu thủ lẫn đội ngũ trọng tài.

TRIONDA mang dấu ấn của 3 quốc gia chủ nhà

Tên gọi TRIONDA được ghép từ "Tri" - biểu thị cho 3 quốc gia đăng cai World Cup 2026 gồm Mỹ, Mexico và Canada - cùng từ "Onda", có nghĩa là "làn sóng" trong tiếng Tây Ban Nha.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả bóng đã thể hiện rõ tinh thần của kỳ World Cup lịch sử này.

Ba gam màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương xuất hiện nổi bật trên thân bóng, tượng trưng cho 3 quốc gia chủ nhà. FIFA cho biết cấu trúc mới gồm 4 tấm ghép được thiết kế theo những đường nét uốn lượn, tạo cảm giác như các làn sóng đang chuyển động.

Điểm đặc biệt nằm ở phần trung tâm, nơi 4 tấm ghép kết nối tạo thành hình tam giác - biểu tượng cho sự liên kết giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Bên cạnh đó, mỗi quốc gia chủ nhà đều được đại diện bằng một biểu tượng riêng trên quả bóng. Canada xuất hiện với hình lá phong, Mexico được thể hiện qua hình đại bàng, còn Mỹ là ngôi sao quen thuộc trên quốc kỳ.

Các chi tiết màu vàng được bổ sung nhằm gợi nhớ tới chiếc cúp vàng FIFA World Cup - phần thưởng danh giá nhất mà mọi đội tuyển đều hướng tới.

Nếu nhìn lại lịch sử World Cup, những trái bóng chính thức luôn mang ý nghĩa biểu tượng của từng kỳ giải. Từ Telstar năm 1970, Jabulani năm 2010 cho tới Al Rihla ở World Cup 2022, mỗi thiết kế đều kể một câu chuyện riêng về quốc gia hoặc khu vực đăng cai.

TRIONDA cũng không phải ngoại lệ khi trở thành biểu tượng cho lần đầu tiên 3 quốc gia cùng tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trái bóng có thể "nói chuyện" với VAR

Điều khiến TRIONDA được chú ý nhiều hơn cả nằm ở phần công nghệ bên trong. FIFA tiếp tục tích hợp công nghệ Connected Ball Technology (bóng kết nối) từng được áp dụng tại World Cup 2022, nhưng ở phiên bản nâng cấp hơn.

Bên trong TRIONDA là cảm biến chuyển động 500 Hz có trọng lượng khoảng 14 gram. Thiết bị này có khả năng ghi nhận và truyền dữ liệu về mọi chuyển động của quả bóng theo thời gian thực.

TRIONDA là trái bóng hiện đại nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERES

Nhờ đó, hệ thống VAR có thể biết chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng, tốc độ di chuyển, độ xoáy, quỹ đạo cũng như vị trí của bóng trong từng khoảnh khắc. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong các tình huống việt vị bán tự động, xác định lỗi chạm tay hoặc những pha bóng gây tranh cãi mà mắt thường rất khó nhận biết.

Theo FIFA, dữ liệu từ cảm biến được truyền trực tiếp tới hệ thống hỗ trợ trọng tài, giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra sai sót ở các tình huống phức tạp.

Không dừng lại ở đó, TRIONDA còn sở hữu nhiều cải tiến về hiệu suất thi đấu. Các đường nối sâu trên bề mặt giúp quả bóng ổn định hơn khi bay trong không khí, trong khi những chi tiết dập nổi siêu nhỏ hỗ trợ cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn khi thi đấu dưới mưa hoặc trong điều kiện độ ẩm cao.

Một chi tiết khá thú vị là quả bóng World Cup giờ đây cũng cần sạc pin. TRIONDA sử dụng công nghệ sạc không dây thông qua trạm sạc chuyên dụng. Thời gian sạc đầy khoảng 90 phút, đủ để hệ thống cảm biến hoạt động liên tục trong khoảng 6 giờ. Khi không sử dụng, cảm biến sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.

Một phiên bản nhỏ của trái bóng TRIONDA được FIFA bán như vật phẩm lưu niệm cho người hâm mộ ẢNH: Quỳnh Phương

TRIONDA chỉ là một phần trong kế hoạch công nghệ quy mô lớn của FIFA cho World Cup 2026. Bên cạnh trái bóng thông minh, FIFA còn dự kiến triển khai hệ thống VAR thế hệ mới với hình ảnh 3D của cầu thủ, đồng thời ứng dụng nền tảng Football AI Pro để hỗ trợ phân tích dữ liệu trận đấu.

Sự kết hợp giữa cảm biến thời gian thực, trí tuệ nhân tạo, mô hình 3D và công nghệ VAR tiên tiến cho thấy World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua của những đội tuyển mạnh nhất thế giới, mà còn là sân khấu trình diễn của những công nghệ hiện đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá.