Ousmane Dembele trước thời cơ lịch sử

Đã vậy Dembele còn được mời gọi bởi một chi tiết lịch sử khác, cũng rất hoành tráng: cơ hội vô địch World Cup và Champions League trong cùng một năm. Anh mà làm được điều này thì chắc chắn sẽ lại là chủ nhân của "Quả bóng vàng" lần nữa. Đấy sẽ là kỷ lục "4 trong 1", không biết bao giờ mới có người tiếp cận được.

Dembele (10) là ngôi sao đáng chờ đợi ở World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trong suốt lịch sử, có 60 cầu thủ đã vô địch cả World Cup lẫn Cúp C1/Champions League, nhưng chỉ có 11 cầu thủ từng lên ngôi vô địch ở cả hai giải trong cùng 1 năm. Đó là Gerd Mueller, Uli Hoeness, Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Jupp Kapellmann (Bayern Munich và đội tuyển Đức, năm 1974), Christian Karembeu (Real Madrid, Pháp, 1998), Roberto Carlos (Real Madrid, Brazil, 2002), Sami Khedira (Real Madrid, Đức, 2014), Raphael Varane (Real Madrid, Pháp, 2018).

Chúng ta thấy ngay sự trùng hợp ngẫu nhiên đã giúp đến 7 cầu thủ Bayern/Đức cùng xuất hiện trong bảng vàng. Số còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và cứ phải khoác áo Real Madrid (mà người ta nói là có "DNA Champions League") mới dễ đi vào huyền thoại. Trường hợp như Dembele ngay lúc này là quá hy hữu.

CLB PSG vừa lên ngôi vô địch Champions League, với 5 tuyển thủ Pháp đang chuẩn bị tham dự World Cup 2026. Cùng với Dembele, cơ hội đi vào lịch sử cũng đang mời gọi các đồng đội của anh trong hàng ngũ "Les Bleus" là Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Desire Doue, Lucas Hernandez.

Ngoài ra, PSG còn có đến 4 tuyển thủ Bồ Đào Nha (Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Goncalo Ramos), 1 tuyển thủ Brazil (Marquinhos), 1 tuyển thủ Tây Ban Nha (Fabian Ruiz). Họ đều sẽ dự World Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia của mình, và đều có hy vọng gia nhập danh sách hiếm hoi những hảo thủ vô địch World Cup và Cúp C1/Champions League trong cùng một năm. Danh sách này (hiện có 11 người như đã nêu) chắc chắn sẽ tăng lên nếu chức vô địch World Cup 2026 thuộc về Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Brazil.

Nhà vô địch Champions League 2026 PSG còn có tuyển thủ Ma Rốc (Achraf Hakimi), Hàn Quốc (Lee Kang-in), Senegal (Ibrahim Mbaye). Nhưng hy vọng vô địch World Cup của những cầu thủ này đều không có tính thực tế.

Xin nhắc lại thời cơ lịch sử của Dembele đặc biệt hơn hẳn so với các cầu thủ PSG vừa vô địch Champions League ở chỗ anh còn đang giữ "Quả bóng vàng", và được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu "Quả bóng vàng" tiếp theo (sẽ được công bố vào tháng 10.2026). Bản thân Dembele đã là một trong số 60 cầu thủ xưa nay có đủ hai danh hiệu vô địch World Cup và Champions League trong bộ sưu tập thành tích của mình. Anh là một trong 4 cầu thủ còn sót lại từ đội Pháp vô địch World Cup 2018 (cùng với Kylian Mbappe, Lucas Hernandez, N'Golo Kante). Anh cũng đã dự và đá trận chung kết World Cup 2022.