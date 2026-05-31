Son Heung-min lập cú đúp, đội tuyển Hàn Quốc thắng đậm: Khởi động World Cup 2026 quá hoàn hảo

Giang Lao
31/05/2026 11:53 GMT+7

Sáng 31.5, đội tuyển Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 của mình bằng trận thắng hoàn hảo trước Trinidad & Tobago với tỷ số 5-0 trên sân South Field ở Utah (Mỹ). Son Heung-min dập tắt mọi nghi ngờ với cú đúp.

Một Son Heung-min rực sáng khi trở lại đội tuyển

Son Heung-min bị nghi ngờ sau thời gian dài không ghi bàn cho CLB Los Angeles FC tại giải MLS (Mỹ). Ngôi sao 33 tuổi này chỉ ghi 2 bàn tại giải CONCACAF Champions Cup sau 8 trận, trong khi tịt ngòi ở MLS, dù đã có đến 16 pha kiến tạo trong tổng cộng 21 trận kể từ đầu năm 2026.

Thế nhưng, khi trở lại đội tuyển Hàn Quốc, người ta đã thấy một Son Heung-min khác hẳn, rực sáng trên hàng công, cùng các đồng đội Cho Gue-sung và Hwang Hee-chan có trận chạy đà trước World Cup 2026 một cách hoàn hảo khi đánh bại Trinidad & Tobago với tỷ số 5-0.

Trận này, Son Heung-min lập cú đúp gồm các bàn ghi phút 40 và 43 từ chấm 11 m, dập tắt mọi nghi ngờ về khả năng ghi bàn của anh gần đây. Cho Gue-sung, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Midtjylland (Đan Mạch) cũng góp một cú đúp, trong khi Hwang Hee-chan cũng tìm lại khả năng ghi bàn của mình sau thời gian gặp khó khăn ở CLB Wolverhampton.

Trận chạy đà hoàn hảo này giúp đội tuyển Hàn Quốc, đại diện của châu Á, khởi động chiến dịch World Cup của mình một cách đầy hứa hẹn. Đội quân của HLV Hong Myung-bo vẫn còn một trận tập huấn nữa trước đối thủ El Salvador lúc 6 giờ ngày 4.6, cũng tại sân South Field ở Utah.

Sau đó, các "Taegeuk Warriors" (biệt danh đội tuyển Hàn Quốc) sẽ bước vào các trận ở bảng A đều diễn ra ở Mexico, gồm trận ra quân gặp CH Czech lúc 9 giờ ngày 12.6, ngay sau trận khai mạc World Cup 2026 của đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ cùng ngày. Trận tiếp theo, Hàn Quốc gặp Mexico lúc 8 giờ ngày 19.6, và trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi lúc 8 giờ ngày 25.6.

Với cuộc chạy đà hoàn hảo, đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá sẽ là ứng viên tranh chấp ngôi đầu A với đội đồng chủ nhà Mexico, CH Czech và Nam Phi, đều là những đối thủ không thực sự mạnh.

Cùng ngày, đội đồng chủ nhà Mexico cũng có trận giao hữu chạy đà trước ngày thi đấu trận khai mạc World Cup 2026, khi đánh bại đội tuyển Úc với tỷ số 1-0 do công cầu thủ Johan Vasquez ghi bàn duy nhất ở phút 27.

