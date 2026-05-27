Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc giữa tâm điểm của ngờ vực

Trong hơn 10 năm qua, Son Heung-min luôn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Nhưng trước thềm World Cup 2026, lần đầu tiên những nghi ngờ về đẳng cấp và vai trò của anh xuất hiện dày đặc đến vậy. Sau khi rời Tottenham để chuyển sang Los Angeles FC, Son không còn duy trì được hình ảnh bùng nổ quen thuộc tại châu Âu. Tiền đạo 33 tuổi vẫn đóng góp 8 kiến tạo cho đội bóng Mỹ, nhưng lại trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp không ghi bàn. Với một cầu thủ từng là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Hàn Quốc, đó rõ ràng là thống kê đáng lo ngại.

Liệu Son Heung-min (54 bàn) có thể vượt qua Cha Bum-kun (58 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Hàn Quốc ở World Cup? ẢNH: REUTERS

Sự sa sút ấy càng khiến người hâm mộ nhớ lại kỳ World Cup 2022 đáng quên tại Qatar. Khi đó, Son bước vào giải đấu với chấn thương vùng mắt, phải thi đấu trong chiếc mặt nạ bảo hộ và không ghi nổi bàn thắng nào. Hàn Quốc vượt qua vòng bảng nhọc nhằn, trước khi bị Brazil đè bẹp 4-1 ở vòng 16 đội. 4 năm sau, kịch bản ấy đang có nguy cơ tái hiện. Son không còn duy trì tốc độ và khả năng tạo đột biến như thời đỉnh cao. Những pha xử lý quyết định thiếu sắc bén trong các trận giao hữu gần đây càng làm tăng thêm cảm giác bất an.

Đó cũng là lý do HLV Hong Myung-bo phải liên tục lên tiếng bảo vệ học trò. Ông khẳng định Son vẫn là "trái tim" của đội tuyển Hàn Quốc và chưa từng khiến ông nghi ngờ. Trong khi đó, chân sút sinh năm 1992 vẫn rất cứng rắn: "Tôi không nghĩ màn trình diễn của mình có sự sa sút nào. Khi đến lúc phải rời đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tự đưa ra quyết định. Thật thất vọng khi mọi người luôn nói về sự xuống dốc mỗi khi tôi trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng".

Không chỉ Son Heung-min, đội tuyển Hàn Quốc cũng đang bước vào World Cup với nhiều dấu hỏi lớn. Họ thua Bờ Biển Ngà tới 0-4 trước khi tiếp tục gục ngã 0-1 trước Áo ở hai trận giao hữu gần nhất. Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách Hàn Quốc thi đấu thiếu ý tưởng, dễ mất kiểm soát và phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng cá nhân. Yonhap cho biết niềm tin của người dân xứ kim chi cho đội tuyển đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Thực tế, đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích bất bại. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ không tạo ra cảm giác thuyết phục. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo thường chơi chật vật trước những đối thủ dưới cơ, thiếu sự sắc sảo trong tấn công và cũng không duy trì được cường độ pressing mạnh mẽ như trước.

Dẫu vậy, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn rộng mở với Hàn Quốc khi sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao như Kim Min-jae (Bayern Munich), Lee Kang-in (PSG) hay Hwang Hee-chan (Wolves). Theo Opta, họ vẫn là đội mạnh thứ 2 ở bảng đấu, chỉ sau chủ nhà Mexico, trong khi CH Czech và Nam Phi đều không phải những đối thủ quá khó chơi. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn vòng bảng, Hàn Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều.