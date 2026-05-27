Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc giữa tâm điểm của ngờ vực

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/05/2026 05:28 GMT+7

Đội tuyển Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với không ít hoài nghi, từ phong độ của Son Heung-min đến màn thể hiện của cả tập thể dưới thời HLV Hong Myung-bo. Dù vẫn được đánh giá đủ sức vượt qua vòng bảng, nhưng 'Những chiến binh Taegeuk' đang mang đến cảm giác bất an nhiều hơn là kỳ vọng.

Trong hơn 10 năm qua, Son Heung-min luôn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc. Nhưng trước thềm World Cup 2026, lần đầu tiên những nghi ngờ về đẳng cấp và vai trò của anh xuất hiện dày đặc đến vậy. Sau khi rời Tottenham để chuyển sang Los Angeles FC, Son không còn duy trì được hình ảnh bùng nổ quen thuộc tại châu Âu. Tiền đạo 33 tuổi vẫn đóng góp 8 kiến tạo cho đội bóng Mỹ, nhưng lại trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp không ghi bàn. Với một cầu thủ từng là niềm hy vọng số 1 trên hàng công Hàn Quốc, đó rõ ràng là thống kê đáng lo ngại.

Son Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc giữa tâm điểm của ngờ vực- Ảnh 1.

Liệu Son Heung-min (54 bàn) có thể vượt qua Cha Bum-kun (58 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Hàn Quốc ở World Cup?

ẢNH: REUTERS

Sự sa sút ấy càng khiến người hâm mộ nhớ lại kỳ World Cup 2022 đáng quên tại Qatar. Khi đó, Son bước vào giải đấu với chấn thương vùng mắt, phải thi đấu trong chiếc mặt nạ bảo hộ và không ghi nổi bàn thắng nào. Hàn Quốc vượt qua vòng bảng nhọc nhằn, trước khi bị Brazil đè bẹp 4-1 ở vòng 16 đội. 4 năm sau, kịch bản ấy đang có nguy cơ tái hiện. Son không còn duy trì tốc độ và khả năng tạo đột biến như thời đỉnh cao. Những pha xử lý quyết định thiếu sắc bén trong các trận giao hữu gần đây càng làm tăng thêm cảm giác bất an.

Đó cũng là lý do HLV Hong Myung-bo phải liên tục lên tiếng bảo vệ học trò. Ông khẳng định Son vẫn là "trái tim" của đội tuyển Hàn Quốc và chưa từng khiến ông nghi ngờ. Trong khi đó, chân sút sinh năm 1992 vẫn rất cứng rắn: "Tôi không nghĩ màn trình diễn của mình có sự sa sút nào. Khi đến lúc phải rời đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tự đưa ra quyết định. Thật thất vọng khi mọi người luôn nói về sự xuống dốc mỗi khi tôi trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng".

Không chỉ Son Heung-min, đội tuyển Hàn Quốc cũng đang bước vào World Cup với nhiều dấu hỏi lớn. Họ thua Bờ Biển Ngà tới 0-4 trước khi tiếp tục gục ngã 0-1 trước Áo ở hai trận giao hữu gần nhất. Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách Hàn Quốc thi đấu thiếu ý tưởng, dễ mất kiểm soát và phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng cá nhân. Yonhap cho biết niềm tin của người dân xứ kim chi cho đội tuyển đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Thực tế, đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng loại World Cup 2026 với thành tích bất bại. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ không tạo ra cảm giác thuyết phục. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo thường chơi chật vật trước những đối thủ dưới cơ, thiếu sự sắc sảo trong tấn công và cũng không duy trì được cường độ pressing mạnh mẽ như trước.

Dẫu vậy, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn rộng mở với Hàn Quốc khi sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao như Kim Min-jae (Bayern Munich), Lee Kang-in (PSG) hay Hwang Hee-chan (Wolves). Theo Opta, họ vẫn là đội mạnh thứ 2 ở bảng đấu, chỉ sau chủ nhà Mexico, trong khi CH Czech và Nam Phi đều không phải những đối thủ quá khó chơi. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn vòng bảng, Hàn Quốc sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Tin liên quan

Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại

Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại

Sáng 22.2 (giờ Việt Nam), ngôi sao Hàn Quốc, Son Heung-min góp một kiến tạo giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại thuyết phục Inter Miami của danh thủ Messi với tỷ số 3-0, trong ngày mở màn mùa giải MLS 2026.

Colombia tung đội hình ‘khủng’ đe dọa ngôi đầu của Ronaldo và Bồ Đào Nha

HLV đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ hé lộ thời điểm Yamal trình làng World Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

Son Heung-Min World Cup 2026 Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận