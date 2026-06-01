Canh bạc Neymar của ông Ancelotti

Mạo hiểm

Trong cuộc họp báo ngày 30.5, trước khi đội tuyển Brazil bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử, HLV Ancelotti đã đưa ra quyết định quan trọng, đảm bảo Neymar sẽ góp mặt trong đội hình của Selecao. Ông khẳng định không có bất cứ sự thay đổi nào sau khi đã công bố 26 cầu thủ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới ở Mỹ, Mexico và Canada.

Neymar vẫn sẽ dự World Cup 2026 bất chấp việc anh đang chấn thương Ảnh: Reuters

Quyết giữ Neymar dù không chắc cầu thủ này có kịp hồi phục để thi đấu ít nhất một trận ở vòng bảng, HLV Ancelotti rõ ràng là đang chơi canh bạc mạo hiểm. Nhà cầm quân người Ý từng tuyên bố hồi tháng 3: "Chỉ có những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh mới dự World Cup". Nay ông đã giải thích khi báo chí Brazil nhắc lại vấn đề này, rằng: "Hồi tháng 3, tôi đã nói có những cầu thủ hiện tại chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng có thể sẽ đủ sức khỏe cho World Cup. Do không may, Militao, Rodrygo và Estevao không thể góp mặt, nhưng Neymar thì có thể".

Báo chí Brazil không hài lòng với phát biểu này của HLV Ancelotti, vì chắc chắn đã có điều gì tác động mới khiến nhà cầm quân này phải vòng vo với những gì ông đã tuyên bố trước đây. Thậm chí, ông Ancelotti bảo vệ quyết định triệu tập Neymar kể cả khi các chi tiết về chấn thương của cầu thủ này được công bố. Ông nói: "Chúng tôi nghĩ Neymar sẽ hồi phục càng sớm càng tốt. Cậu ấy đang tập luyện tốt, tinh thần rất tốt".

Kênh O Globo dự báo Neymar bị chấn thương bắp chân cấp độ 2, thời gian hồi phục ước tính từ 2 - 3 tuần, nhưng hoàn toàn có khả năng kéo dài hơn 1 tháng. Dự kiến Neymar sẽ thi đấu tại World Cup sớm nhất phải từ vòng knock-out. Nếu đội tuyển Brazil hoàn tất vòng bảng với vị trí nhất hoặc nhì bảng C, họ sẽ đụng độ các đội ở bảng F tại vòng 32 đội gồm Hà Lan, Thụy Điển, Nhật Bản hoặc Tunisia vào ngày 30.6.

Khi đó câu hỏi đặt ra là nếu Neymar kịp trở lại sẽ tạo cú hích cho đội tuyển Brazil hay là một sức ép lớn hơn? Bởi ông Ancelotti sẽ phải sử dụng cầu thủ này thi đấu một khi anh bình phục, bất kể lối chơi của đội tuyển Brazil đã ổn định hay chưa.

Neymar khó thi đấu vòng bảng

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng Neymar sẽ ra sân thi đấu ngay trận đầu tiên tại World Cup gặp Ma Rốc (ngày 14.6, giờ VN). Nếu cậu ấy không thể thi đấu, chúng tôi sẽ chờ đến trận thứ 2 gặp Haiti (ngày 20.6), nếu vẫn không, chúng tôi tiếp tục chờ. Chúng tôi không thay thế bất kỳ ai; những cầu thủ được chọn là 26 người này, và họ sẽ thi đấu tại World Cup", HLV Ancelotti quả quyết. Trận cuối vòng bảng Brazil sẽ gặp Scotland ngày 25.6.

Neymar được đánh giá nhiều khả năng sẽ không thi đấu các trận vòng bảng. Do bên cạnh việc đang dưỡng thương, anh cũng đã nghỉ thi đấu kể từ ngày 27.5. Hai trận chạy đà của đội tuyển Brazil gặp Panama (ngày 1.6) và Ai Cập (7.6), Neymar cũng không thể tham dự. Vậy khả năng nào để anh thi đấu như HLV Ancelotti tuyên bố, tất cả đều chỉ là sự hy vọng và chờ đợi.

O Globo cho rằng Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) và HLV Ancelotti rơi vào tình thế bắt buộc phải đưa Neymar dự World Cup, vì nếu loại anh sẽ là một cú sốc lớn cho người hâm mộ nước này. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ chính của CBF cũng không hài lòng, dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Vì vậy tuyên bố của ông Ancelotti về Neymar chốt hạ mọi suy đoán, bất kể điều này có gây ảnh hưởng đến mục tiêu vô địch World Cup 2026 của Brazil hay không.