World Cup 2026 sẽ dùng quả bóng thông minh nhất lịch sử FIFA

Trionda là tên gọi kết hợp giữa "Tri" nhằm biểu thị cho 3 quốc gia chủ nhà World Cup 2026, trong khi "Onda" có nghĩa là "sóng" theo tiếng Tây Ban Nha. Thiết kế của quả bóng với 3 làn sóng màu sắc đỏ, xanh lá cây và xanh dương tượng trưng cho các quốc gia tổ chức giải đấu.

Tuy nhiên, điểm nổi bật của Trionda là công nghệ tích hợp cảm biến chuyển động 500 Hz nặng khoảng 14 gram bên trong nhằm cho phép phát hiện ngay lập tức mọi thao tác chạm trong suốt trận đấu. Hệ thống này có khả năng theo dõi tốc độ, độ xoáy, quỹ đạo và vị trí của bóng trong thời gian thực giúp xác định chính xác các tình huống việt vị, lỗi chạm tay và các pha bóng gây tranh cãi. FIFA khẳng định công nghệ này sẽ giảm thiểu đáng kể sai sót trong các quyết định phức tạp.

Một điểm thú vị khác là quả bóng Trionda cần pin để hoạt động. Nó sử dụng công nghệ sạc không dây thông qua một trạm sạc chuyên dụng, với thời gian sạc đầy khoảng 90 phút đủ cho khoảng 6 giờ sử dụng. Hệ thống thông minh cũng tự động đưa các cảm biến vào chế độ ngủ đông khi không hoạt động nhằm tiết kiệm pin.

Tràn ngập công nghệ tại World Cup 2026

Bên cạnh quả bóng thông minh Trionda, FIFA cũng đang nâng cấp hệ thống VAR với hình ảnh 3D của các cầu thủ. Mỗi sân vận động sẽ được trang bị nhiều camera để theo dõi chính xác chuyển động của các cầu thủ nhờ vào sự hợp tác giữa Lenovo và FIFA. Sự kết hợp này sẽ cho phép hiển thị hình ảnh ba chiều chi tiết của các cầu thủ trong quá trình xem xét VAR, từ đó giúp trọng tài và khán giả hiểu rõ hơn về các tình huống gây tranh cãi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2026. FIFA và Lenovo đã phát triển nền tảng Football AI Pro, tương tự như ChatGPT và Gemini, nhưng được huấn luyện bằng dữ liệu bóng đá. Tất cả các đội tuyển quốc gia sẽ có quyền truy cập vào công cụ này để phân tích đối thủ, lập báo cáo trận đấu, nghiên cứu hiệu suất cầu thủ và thu thập dữ liệu chiến lược.

Với quả bóng thông minh, cảm biến thời gian thực, trí tuệ nhân tạo, hình đại diện 3D và hệ thống VAR tiên tiến, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành giải đấu bóng đá tiên tiến nhất về công nghệ trong lịch sử.