Lenovo muốn thay đổi cách người hâm mộ xem World Cup 2026

Lenovo vừa được chỉ định là "Đối tác Công nghệ Chín h thức của FIFA World Cup 2026", với kế hoạch triển khai hàng loạt giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thay đổi cách người hâm mộ thưởng thức sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Trong thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Lenovo đầu tư mạnh vào công nghệ AI khi công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ ý tưởng mới thú vị trong quá khứ.

Điểm nhấn trong kế hoạch của Lenovo cho giải đấu năm nay là việc tích hợp các hình đại diện kỹ thuật số 3D, được tạo ra từ các mô hình 3D và công nghệ AI tiên tiến. Lenovo khẳng định những hình đại diện này, cùng với công cụ Football AI Pro mới, sẽ nâng cao công nghệ trọng tài và hỗ trợ các quyết định của trọng tài FIFA. Người hâm mộ sẽ được trải nghiệm những hình ảnh động 3D trong các pha quay chậm tình huống việt vị giúp cung cấp bối cảnh trực quan tốt hơn cho người xem, cả ở nhà lẫn trên sân vận động.

Ngoài ra, Lenovo sẽ tích hợp công nghệ AI vào các hệ thống camera gắn trên người trọng tài và các hoạt động thu thập thông tin hiện có của FIFA. Công ty cũng dự định tạo ra "bản sao kỹ thuật số" của từng địa điểm để cải thiện việc giám sát. Người hâm mộ sẽ có cơ hội khám phá những cách thức mới để xem các trận đấu và tương tác với các thành phố nơi diễn ra sự kiện.

Các giải pháp công nghệ này đã được công bố tại sự kiện đổi mới công nghệ Tech World của Lenovo trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra hồi đầu năm. Tại đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yuanqing Yang đã chia sẻ những điều cần mong đợi khi xem World Cup sắp tới. Ông Yang cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng World Cup 2026 sẽ là sự kiện tích hợp AI nhiều nhất. Bạn sẽ thấy AI trong bóng đá, từ các cầu thủ nổi tiếng đến camera ghi hình trọng tài".

Infantino cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp dữ liệu và công nghệ để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ tại FIFA World Cup 2026 và FIFA Women's World Cup 2027.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ AI trong thể thao cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Một số người hâm mộ có thể cảm thấy nhàm chán với các hình ảnh 3D, và có nguy cơ trọng tài sẽ quá phụ thuộc vào phân tích hình ảnh để đưa ra quyết định. Đã có nhiều ý kiến trái chiều về VAR, với 97% người hâm mộ Ngoại hạng Anh cho rằng VAR không làm cho việc xem bóng đá thú vị hơn.

Mặc dù vậy, những cải tiến của Lenovo trong công nghệ camera đeo trên người trọng tài có thể mang lại nhiều hứa hẹn. Với tên gọi mới "Referee View", công nghệ này hứa hẹn sẽ nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ. Cuối cùng, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ có cơ hội tự mình đánh giá liệu Lenovo có thực sự cải thiện môn thể thao này hay không khi World Cup 2026 khởi tranh.