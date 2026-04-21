Những đối thủ nặng ký của MacBook Neo

Apple đã tạo nên một cơn địa chấn khi ra mắt MacBook Neo. Với thiết kế nhôm nguyên khối gần như không thể phân biệt với các dòng cao cấp, trackpad mượt mà và hệ điều hành macOS sạch sẽ, chiếc máy này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, mức giá 600 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) đi kèm với một sự đánh đổi lớn cấu hình 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ không thể nâng cấp - một rào cản đáng kể trong kỷ nguyên ứng dụng nặng năm 2026.

Đối với những người dùng ưu tiên hiệu năng thực tế, các hãng như Lenovo và Asus đã tung ra những đòn đáp trả đầy sức nặng.

1. Lenovo IdeaPad Slim 5

Với cùng mức giá, IdeaPad Slim 5 cung cấp màn hình 16 inch cảm ứng rộng rãi, vượt xa tấm nền 13 inch của Neo. Điểm ăn tiền nhất chính là bộ nhớ 1 TB SSD và 16 GB RAM - cao hơn nhiều so với dung lượng của Neo, giúp người dùng thoải mái đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu mà không lo bị 'nghẽn cổ chai'.

2. Asus Vivobook 16

Chỉ với 590 USD (16,1 triệu đồng), Vivobook 16 mang đến màn hình tỷ lệ 16:10 hiện đại, giúp hiển thị nhiều nội dung hơn khi làm việc với tài liệu. Dù vỏ bằng nhựa nhưng máy vẫn sở hữu cảm biến vân tay - tính năng bị lược bỏ trên phiên bản MacBook Neo cơ sở. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng tự nâng cấp RAM lên 16 GB, điều mà người dùng Mac chỉ có thể mơ ước.

3. Lenovo LOQ Essential

MacBook Neo có thể xử lý tốt các tác vụ văn phòng, nhưng chơi game lại là một câu chuyện khác. Lenovo LOQ Essential với card đồ họa rời RTX 4050 và màn hình 144 Hz chính là câu trả lời đanh thép nhất. Ở mức giá 650 USD (17 triệu đồng), đây là thiết bị mở ra cánh cửa vào thế giới game AAA mà người dùng macOS gần như không thể chạm tới.

4. Lenovo IdeaPad Slim 3X

Nếu bạn yêu thích dòng chip ARM vì thời lượng pin 'trâu', IdeaPad Slim 3X chạy chip Snapdragon X là đối thủ trực tiếp. Với mức giá chỉ 500 USD (rẻ hơn cả Neo), mẫu máy này vẫn sở hữu 16 GB RAM và 1 TB SSD, đồng thời duy trì thời lượng pin bền bỉ cả ngày, phá vỡ thế độc tôn về năng lượng của Apple Silicon.

Tất nhiên, việc chọn MacBook Neo mang lại sự ổn định và đẳng cấp thương hiệu khó bàn cãi. Nhưng nếu công việc của bạn yêu cầu sự đa năng, khả năng nâng cấp hoặc đơn giản là muốn tận dụng tối đa từng đồng vốn bỏ ra, các đại diện từ Windows chắc chắn là những cái tên không thể bỏ qua.