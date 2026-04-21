Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Những đối thủ nặng ký của MacBook Neo

Phong Đỗ
21/04/2026 10:13 GMT+7

Khi sự sang trọng của Apple bị đe dọa bởi hiệu năng Windows. Đối với những người dùng ưu tiên hiệu năng thực tế, các hãng như Lenovo và Asus đã tung ra những đòn đáp trả đầy sức nặng.

Apple đã tạo nên một cơn địa chấn khi ra mắt MacBook Neo. Với thiết kế nhôm nguyên khối gần như không thể phân biệt với các dòng cao cấp, trackpad mượt mà và hệ điều hành macOS sạch sẽ, chiếc máy này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, mức giá 600 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) đi kèm với một sự đánh đổi lớn cấu hình 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ không thể nâng cấp - một rào cản đáng kể trong kỷ nguyên ứng dụng nặng năm 2026.

Những laptop giá 'mềm' hơn MacBook Neo nhưng cấu hình mạnh hơn - Ảnh 1.

MacBook Neo có nhiều đối thủ mạnh mẽ hơn chạy Windows

ẢNH: APPLE

1. Lenovo IdeaPad Slim 5

Với cùng mức giá, IdeaPad Slim 5 cung cấp màn hình 16 inch cảm ứng rộng rãi, vượt xa tấm nền 13 inch của Neo. Điểm ăn tiền nhất chính là bộ nhớ 1 TB SSD và 16 GB RAM - cao hơn nhiều so với dung lượng của Neo, giúp người dùng thoải mái đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu mà không lo bị 'nghẽn cổ chai'.

2. Asus Vivobook 16

Chỉ với 590 USD (16,1 triệu đồng), Vivobook 16 mang đến màn hình tỷ lệ 16:10 hiện đại, giúp hiển thị nhiều nội dung hơn khi làm việc với tài liệu. Dù vỏ bằng nhựa nhưng máy vẫn sở hữu cảm biến vân tay - tính năng bị lược bỏ trên phiên bản MacBook Neo cơ sở. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng tự nâng cấp RAM lên 16 GB, điều mà người dùng Mac chỉ có thể mơ ước.

3. Lenovo LOQ Essential

MacBook Neo có thể xử lý tốt các tác vụ văn phòng, nhưng chơi game lại là một câu chuyện khác. Lenovo LOQ Essential với card đồ họa rời RTX 4050 và màn hình 144 Hz chính là câu trả lời đanh thép nhất. Ở mức giá 650 USD (17 triệu đồng), đây là thiết bị mở ra cánh cửa vào thế giới game AAA mà người dùng macOS gần như không thể chạm tới.

4. Lenovo IdeaPad Slim 3X

Nếu bạn yêu thích dòng chip ARM vì thời lượng pin 'trâu', IdeaPad Slim 3X chạy chip Snapdragon X là đối thủ trực tiếp. Với mức giá chỉ 500 USD (rẻ hơn cả Neo), mẫu máy này vẫn sở hữu 16 GB RAM và 1 TB SSD, đồng thời duy trì thời lượng pin bền bỉ cả ngày, phá vỡ thế độc tôn về năng lượng của Apple Silicon.

Tất nhiên, việc chọn MacBook Neo mang lại sự ổn định và đẳng cấp thương hiệu khó bàn cãi. Nhưng nếu công việc của bạn yêu cầu sự đa năng, khả năng nâng cấp hoặc đơn giản là muốn tận dụng tối đa từng đồng vốn bỏ ra, các đại diện từ Windows chắc chắn là những cái tên không thể bỏ qua.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận