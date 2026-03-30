MacBook Neo rẻ nhất lịch sử Apple dùng được bao lâu thì hư pin?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Apple tung ra một chiếc laptop với mức giá 'không tưởng' 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng). Tuy nhiên, đằng sau thiết kế đẹp và mức giá rẻ bất ngờ, người dùng cũng nên tìm hiểu rõ về 'vòng đời' của viên pin bên trong MacBook Neo.

MacBook Neo giá rẻ nhưng tuổi thọ pin không hề thấp

Trong nhiều năm, MacBook Air luôn là lựa chọn 'kinh tế' nhất của Apple. Thế nhưng, sự xuất hiện của MacBook Neo đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Để đạt được mức giá chỉ khoảng 15 triệu đồng, Apple đã thực hiện một bước đi táo bạo khi sử dụng con chip A18 Pro (vốn dành cho iPhone) để vận hành máy.

Dù mang 'dòng máu' điện thoại, nhưng các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy MacBook Neo vẫn cực kỳ mượt mà cho các tác vụ văn phòng, học tập và giải trí nhẹ nhàng. Máy vẫn sở hữu bộ khung nhôm nguyên khối cao cấp và màn hình IPS đẹp mắt, không hề có cảm giác của một sản phẩm bình dân.

Theo công bố từ Apple, viên pin 36,5 Wh của MacBook Neo có tuổi thọ khoảng 1.000 chu kỳ sạc. Nếu bạn là một sinh viên hoặc nhân viên văn phòng sử dụng máy liên tục mỗi ngày (trung bình sạc đầy 1 lần/ngày), viên pin này sẽ duy trì phong độ đỉnh cao trong khoảng 2,5 năm.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng 1.000 không phải là 'con số tử' khiến máy ngừng chạy. Sau cột mốc này, pin sẽ không còn giữ được 100% dung lượng như ban đầu mà bắt đầu giảm xuống dưới mức 80%. Lúc này, người dùng sẽ thấy máy nhanh hết pin hơn và thường xuyên phải sử dụng gần ổ điện.

Để kéo dài tuổi thọ cho chiếc laptop giá rẻ này, Apple đã tích hợp sẵn tính năng 'Optimized Battery Charging'. Nhờ tính năng này, hệ thống sẽ học thói quen sử dụng của chủ nhân để giữ pin ở mức 80% trong thời gian dài và chỉ sạc đầy 100% khi gần đến thời điểm cần sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nhận thấy thông báo 'Service Recommended' trong phần cài đặt pin, đó là lúc nên cân nhắc thay một viên pin mới để đảm bảo hiệu suất công việc. MacBook Neo có thể là chiếc máy rẻ nhất, nhưng nếu biết cách chăm sóc, nó vẫn là một người bạn đồng hành bền bỉ trong nhiều năm tới.