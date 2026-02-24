Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Lỗi ngầm trên Windows biến laptop thành 'lò sưởi' và hút cạn pin

Phong Đỗ
Phong Đỗ
24/02/2026 09:00 GMT+7

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua trường hợp gập màn hình, cất laptop vào balo và yên tâm di chuyển, nhưng khi mở ra, chào đón bạn lại là một cỗ máy nóng ran và cạn gần hết pin.

Tình trạng đầy ức chế này không phải do pin chai hay máy hỏng, mà bắt nguồn từ một cơ chế 'ngủ nửa vời' trên hệ điều hành Windows.

Sự thật đằng sau chế độ 'Sleep' hiện đại của Windows

Khác với các thế hệ máy tính cũ sử dụng trạng thái ngủ sâu (S3) - nơi gần như toàn bộ điện năng được ngắt, các dòng laptop đời mới hiện nay được trang bị cơ chế Modern Standby (S0).

Thay vì chìm vào 'giấc ngủ' sâu, Modern Standby giữ thiết bị ở trạng thái 'thức ngầm' tiêu thụ điện năng thấp, tương tự như cách một chiếc điện thoại thông minh hoạt động. Dù màn hình đã tắt, laptop vẫn âm thầm duy trì kết nối Wi-Fi, nhận email và đồng bộ dữ liệu.

Lỗi ngầm trên Windows biến laptop thành 'lò sưởi' và hút cạn pin - Ảnh 1.

Cơ chế Modern Standby khiến laptop không hoàn toàn 'đi ngủ'

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MSI

Khi mọi thứ trơn tru, lượng pin tiêu hao là không đáng kể. Tuy nhiên, rắc rối sẽ ập đến khi chỉ cần một driver (trình điều khiển) hoặc thiết bị phần cứng bị lỗi không chịu chuyển sang trạng thái nghỉ. Nó sẽ liên tục đánh thức hệ thống, vắt kiệt viên pin và tỏa nhiệt dữ dội ngay trong không gian kín như chiếc balo của bạn.

Cách 'bắt bệnh' chính xác cho laptop

Để xác định chính xác nguyên nhân, người dùng có thể nhờ đến 'Sleep Study' - một công cụ chẩn đoán cực kỳ mạnh mẽ ít được biết đến của Windows.

  • Mở PowerShell dưới quyền quản trị viên (Run as Administrator).
  • Nhập lệnh: powercfg /sleepstudy và nhấn Enter.
  • Mở file báo cáo HTML vừa được xuất ra (C:\windows\system32\sleepstudy-report.html).

Báo cáo này sẽ liệt kê chi tiết mọi hoạt động diễn ra trong lúc máy 'ngủ'. Trong một trường hợp ghi nhận thực tế, trình điều khiển AMD Audio CoProcessor đã hoạt động liên tục suốt 8 tiếng (chiếm 97% thời gian ngủ), ngăn hệ thống tiến vào trạng thái tiết kiệm điện sâu (DRIPS).

Lỗi ngầm trên Windows biến laptop thành 'lò sưởi' và hút cạn pin - Ảnh 2.

Bảng báo cáo về việc tiêu thụ nguồn điện của laptop

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các bước giải quyết vấn đề tận gốc

Nếu bạn đang là nạn nhân của tình trạng này, hãy áp dụng ngay các biện pháp sau:

  1. Vào nhấp phải nút Start và chọn Device Manager, tìm thiết bị được báo cáo lỗi, nhấp chuột phải chọn Properties. Tại thẻ Power Management, hãy bỏ chọn mục 'Allow this device to wake the computer'.
  2. Nếu lỗi do đồng bộ mạng, bạn có thể can thiệp vào Registry bằng cách truy cập đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\F15576E8-98B7-4186-B944-EAFA664402D9. Tìm mục Attributes (DWORD) và đổi giá trị thành 2.
  3. Sau đó, mở Power Options > Advanced settings > Tìm mục 'Networking connectivity in Standby' và chuyển thành 'Disabled' cho cả lúc dùng pin và cắm sạc. Ngoài ra, đảm bảo các trình điều khiển của bạn luôn ở phiên bản mới nhất từ nhà sản xuất. Nếu bản mới bị lỗi, hãy thử quay về (roll back) phiên bản cũ hơn.

Giải pháp chuyển sang Hibernate

Modern Standby mang lại sự tiện lợi với khả năng thức giấc tức thì, nhưng nó lại quá nhạy cảm với các lỗi phần mềm. Nếu bạn đã thử mọi cách mà laptop vẫn hao pin, các chuyên gia khuyên nên từ bỏ chế độ Sleep và chuyển sang sử dụng Hibernate.

Hibernate sẽ lưu lại toàn bộ công việc hiện tại vào ổ cứng và ngắt điện hoàn toàn. Bạn sẽ mất thêm vài giây để khởi động lại máy, nhưng đổi lại là sự an tâm tuyệt đối là pin không sụt một phần trăm nào và laptop luôn mát mẻ an toàn trong balo.

Khám phá thêm chủ đề

