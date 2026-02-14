Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 sắp cho di chuyển thanh taskbar

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/02/2026 10:30 GMT+7

Microsoft cuối cùng cũng nhượng bộ và đem khả năng từng có trên Windows 10 trở lại trên thanh taskbar của Windows 11.

Kể từ khi Windows 11 ra mắt, một trong những làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm vào việc gã khổng lồ phần mềm loại bỏ khả năng di chuyển thanh tác vụ (taskbar). Người dùng buộc phải làm quen với việc taskbar nằm cố định ở phía dưới, gây khó khăn cho những ai có thói quen đặt thanh này ở hai bên hoặc phía trên màn hình để tối ưu không gian làm việc.

Tính năng bị ghét nhất trên Windows 11 sắp được sửa đổi sau 5 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Microsoft sắp đem khả năng từng có trên Windows 10 trở lại trên thanh taskbar của Windows 11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Microsoft 'hồi sinh' những điều cơ bản trên Windows 11

Theo các nguồn tin rò rỉ, Microsoft đang bí mật phát triển một phiên bản taskbar hoàn toàn mới cho bản cập nhật Windows 11 26H2. Không chỉ dừng lại ở việc cho phép di chuyển vị trí, hãng còn dự định bổ sung tính năng thay đổi kích thước, giúp thanh tác vụ trở nên linh hoạt hơn, không nhất thiết phải kéo dài hết toàn bộ chiều ngang màn hình.

Động thái này được xem là nỗ lực của Microsoft nhằm 'lấy lòng' những người dùng trung thành vốn đang có ý định rời bỏ Windows 11. Trong thời gian qua, Microsoft bị chỉ trích nặng nề vì quá tập trung vào các tính năng AI (Copilot) và quảng cáo mà bỏ qua những lỗi hiệu năng chậm chạp cũng như sự thiếu hụt các tùy biến cơ bản.

Việc mang trở lại khả năng di chuyển taskbar không chỉ là một cập nhật kỹ thuật, mà còn là một thông điệp rằng Microsoft đang thực sự nghiêm túc trong việc sửa chữa những sai lầm cốt lõi. Trong bối cảnh Windows 10 sắp hết vòng đời hỗ trợ, Microsoft cần biến Windows 11 trở thành một 'miền đất hứa' thay vì một nơi đầy rẫy sự gò bó và lỗi vặt.

Dự kiến, những hình ảnh đầu tiên của taskbar mới sẽ được hé lộ vào mùa hè 2026 trước khi chính thức tới tay người dùng vào cuối năm.

Tin liên quan

Windows 11 chấm dứt hỗ trợ máy in đời cũ

Windows 11 chấm dứt hỗ trợ máy in đời cũ

Thay đổi mới khiến nhiều máy in đời cũ không còn được hỗ trợ tự động trên Windows 11.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Windows 11 cập nhật THANH TASKBAR
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận