Windows 11 sắp cho di chuyển thanh taskbar

Kể từ khi Windows 11 ra mắt, một trong những làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhất nhắm vào việc gã khổng lồ phần mềm loại bỏ khả năng di chuyển thanh tác vụ (taskbar). Người dùng buộc phải làm quen với việc taskbar nằm cố định ở phía dưới, gây khó khăn cho những ai có thói quen đặt thanh này ở hai bên hoặc phía trên màn hình để tối ưu không gian làm việc.

Microsoft sắp đem khả năng từng có trên Windows 10 trở lại trên thanh taskbar của Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





Microsoft 'hồi sinh' những điều cơ bản trên Windows 11

Theo các nguồn tin rò rỉ, Microsoft đang bí mật phát triển một phiên bản taskbar hoàn toàn mới cho bản cập nhật Windows 11 26H2. Không chỉ dừng lại ở việc cho phép di chuyển vị trí, hãng còn dự định bổ sung tính năng thay đổi kích thước, giúp thanh tác vụ trở nên linh hoạt hơn, không nhất thiết phải kéo dài hết toàn bộ chiều ngang màn hình.

Động thái này được xem là nỗ lực của Microsoft nhằm 'lấy lòng' những người dùng trung thành vốn đang có ý định rời bỏ Windows 11. Trong thời gian qua, Microsoft bị chỉ trích nặng nề vì quá tập trung vào các tính năng AI (Copilot) và quảng cáo mà bỏ qua những lỗi hiệu năng chậm chạp cũng như sự thiếu hụt các tùy biến cơ bản.

Việc mang trở lại khả năng di chuyển taskbar không chỉ là một cập nhật kỹ thuật, mà còn là một thông điệp rằng Microsoft đang thực sự nghiêm túc trong việc sửa chữa những sai lầm cốt lõi. Trong bối cảnh Windows 10 sắp hết vòng đời hỗ trợ, Microsoft cần biến Windows 11 trở thành một 'miền đất hứa' thay vì một nơi đầy rẫy sự gò bó và lỗi vặt.

Dự kiến, những hình ảnh đầu tiên của taskbar mới sẽ được hé lộ vào mùa hè 2026 trước khi chính thức tới tay người dùng vào cuối năm.