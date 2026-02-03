Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft sắp có đợt 'đại tu' cho Windows 11

Phong Đỗ
Phong Đỗ
03/02/2026 20:09 GMT+7

Khi các tính năng AI trên Windows 11 khiến người dùng khó chịu và sắp không còn là 'con cưng' của Microsoft.

Sau một thời gian dài bị chỉ trích vì quá mải mê theo đuổi trí tuệ nhân tạo (AI) mà bỏ quên trải nghiệm cơ bản, Microsoft dường như đang phải thực hiện một cuộc rút lui chiến lược trên Windows 11. Các báo cáo mới nhất cho thấy gã khổng lồ phần mềm đang bí mật đánh giá lại toàn bộ kế hoạch tích hợp Copilot sau những phản ứng dữ dội từ cộng đồng.

Khi AI trở thành 'cái gai' trong mắt người dùng Windows 11

Nguồn tin từ Windows Central tiết lộ rằng Microsoft đang thực hiện các bước đi nhằm tinh giảm sự hiện diện của AI trên giao diện hệ điều hành. Cụ thể, hãng đang xem xét gỡ bỏ bớt các nút Copilot vốn được phân bổ rải rác một cách 'vô tội vạ' trong các ứng dụng mặc định như Notepad và Paint.

Microsoft sắp có đợt 'đại tu' lịch sử cho Windows 11 - Ảnh 1.

Người dùng Windows 11 chán nản vì sự cố

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO TECH

Động thái này được xem là nỗ lực nhằm trả lại sự đơn giản cho Windows 11, sau khi người dùng phàn nàn rằng họ cảm thấy bị 'bội thực' bởi những tính năng AI không thực sự cần thiết. Thậm chí, một lệnh đóng băng tạm thời việc thêm mới các chức năng Copilot cũng đã được thiết lập để chờ đợi một cuộc đánh giá tổng thể.

Số phận nghiệt ngã của tính năng Recall

Đáng chú ý nhất trong cuộc cải tổ này chính là số phận của Recall - công cụ tìm kiếm sâu thông qua ảnh chụp màn hình từng gây bão dư luận về quyền riêng tư. Theo các nguồn tin nội bộ, ngay cả ban lãnh đạo Microsoft cũng phải thừa nhận Recall đã thất bại ở hiện tại. Thay vì cố chấp duy trì, hãng đang cân nhắc giữa việc thay đổi hoàn toàn bản chất tính năng này hoặc thậm chí là khai tử nó vĩnh viễn nếu không tìm được hướng đi phù hợp.

Khủng hoảng niềm tin từ người dùng

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi Microsoft đưa ra lời hứa 'đại tu' Windows 11 để sửa các lỗi hiệu năng và lỗi tồn đọng. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, cộng đồng công nghệ lại tỏ ra vô cùng hoài nghi. Trên các diễn đàn lớn như Reddit, bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất chỉ vỏn vẹn một câu: "Tôi sẽ tin khi tôi tận mắt nhìn thấy nó".

Nhiều ý kiến cho rằng Microsoft chỉ đang PR phòng thủ, khi đưa ra những tuyên bố xoa dịu dư luận để ngăn chặn làn sóng tẩy chay, trong khi thực tế có thể họ vẫn sẽ tiếp tục âm thầm thúc đẩy AI theo những cách khác. Nếu Microsoft không thực sự hành động để cải thiện chất lượng cốt lõi của hệ điều hành, niềm tin vốn đã mỏng manh của người dùng có thể sẽ tan biến hoàn toàn.

