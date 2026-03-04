MacBook Neo ra mắt với giá rẻ hơn cả iPad Air M4

Được giới thiệu bởi John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, tại sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ), MacBook Neo được bán với giá chỉ 599 USD, cùng mức giá với iPad Air M4. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá bán MacBook Neo chỉ từ 16,499 triệu đồng, rẻ hơn so với mức giá khởi điểm 16,689 triệu đồng của iPad Air M4.

Giá bán MacBook Neo tại Việt Nam chưa đến 16,5 triệu đồng ẢNH: APPLE

Về cấu hình, MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro với CPU 6 lõi, bao gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, kết hợp GPU 5 lõi và bộ xử lý Neural Engine 16 lõi. Theo Apple, MacBook Neo nhanh hơn tới 50% trong các tác vụ hằng ngày như duyệt web và nhanh hơn gấp 3 lần khi thực hiện các tác vụ AI (trí tuệ nhân tạo) so với các máy tính sử dụng CPU Intel Core Ultra 5.

Chiếc MacBook 'màu mè' nhất từ trước đến nay

Về thiết kế, MacBook Neo có vỏ nhôm với các tùy chọn màu sắc như hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng chanh. Thời lượng pin của máy lên đến 16 giờ cho một lần sạc, cùng hệ thống loa kép hỗ trợ âm thanh không gian Spatial Audio và Dolby Atmos. Máy cũng được trang bị camera FaceTime HD 1.080p và hai micrô.

Màn hình Liquid Retina 13 inch trên MacBook Neo có độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel và độ sáng 500 nit, hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem tốt hơn so với nhiều laptop Windows khác. Ngoài ra, máy còn có bộ nhớ trong 8 GB, một cổng USB 3 Type-C, một cổng USB 2 Type-C, jack cắm tai nghe 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, DisplayPort 1.4 và hỗ trợ màn hình ngoài độ phân giải 4K 60 Hz.

Người dùng được cung cấp 4 lựa chọn màu sắc khi mua MacBook Neo ẢNH: APPLE

Apple cho biết MacBook Neo được thiết kế với mục tiêu trở thành "chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất". Thiết kế mới của sản phẩm bao gồm giắc cắm tai nghe được đặt ở bên trái và không có phần khuyết màn hình như các dòng MacBook đắt tiền hơn.

Hiện tại, MacBook Neo đã cho phép đặt trước với giá 599 USD cho phiên bản 256 GB hoặc 699 USD cho phiên bản 512 GB có hỗ trợ thêm Touch ID. Sản phẩm sẽ bắt đầu được giao hàng vào ngày 11.3.