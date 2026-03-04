Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

MacBook Neo ra mắt với giá rẻ hơn cả iPad Air M4

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 22:45 GMT+7

Apple vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop mới tên MacBook Neo với mục tiêu hướng đến đối tượng sinh viên và những người mua máy tính lần đầu.

Được giới thiệu bởi John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, tại sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ), MacBook Neo được bán với giá chỉ 599 USD, cùng mức giá với iPad Air M4. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giá bán MacBook Neo chỉ từ 16,499 triệu đồng, rẻ hơn so với mức giá khởi điểm 16,689 triệu đồng của iPad Air M4.

MacBook Neo chính thức ra mắt với giá rẻ hơn iPad Air - Ảnh 1.

Giá bán MacBook Neo tại Việt Nam chưa đến 16,5 triệu đồng

ẢNH: APPLE

Về cấu hình, MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro với CPU 6 lõi, bao gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, kết hợp GPU 5 lõi và bộ xử lý Neural Engine 16 lõi. Theo Apple, MacBook Neo nhanh hơn tới 50% trong các tác vụ hằng ngày như duyệt web và nhanh hơn gấp 3 lần khi thực hiện các tác vụ AI (trí tuệ nhân tạo) so với các máy tính sử dụng CPU Intel Core Ultra 5.

Chiếc MacBook 'màu mè' nhất từ trước đến nay

Về thiết kế, MacBook Neo có vỏ nhôm với các tùy chọn màu sắc như hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng chanh. Thời lượng pin của máy lên đến 16 giờ cho một lần sạc, cùng hệ thống loa kép hỗ trợ âm thanh không gian Spatial Audio và Dolby Atmos. Máy cũng được trang bị camera FaceTime HD 1.080p và hai micrô.

Màn hình Liquid Retina 13 inch trên MacBook Neo có độ phân giải 2.408 x 1.506 pixel và độ sáng 500 nit, hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem tốt hơn so với nhiều laptop Windows khác. Ngoài ra, máy còn có bộ nhớ trong 8 GB, một cổng USB 3 Type-C, một cổng USB 2 Type-C, jack cắm tai nghe 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, DisplayPort 1.4 và hỗ trợ màn hình ngoài độ phân giải 4K 60 Hz.

MacBook Neo chính thức ra mắt với giá rẻ hơn iPad Air - Ảnh 2.

Người dùng được cung cấp 4 lựa chọn màu sắc khi mua MacBook Neo

ẢNH: APPLE

Apple cho biết MacBook Neo được thiết kế với mục tiêu trở thành "chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất". Thiết kế mới của sản phẩm bao gồm giắc cắm tai nghe được đặt ở bên trái và không có phần khuyết màn hình như các dòng MacBook đắt tiền hơn.

Hiện tại, MacBook Neo đã cho phép đặt trước với giá 599 USD cho phiên bản 256 GB hoặc 699 USD cho phiên bản 512 GB có hỗ trợ thêm Touch ID. Sản phẩm sẽ bắt đầu được giao hàng vào ngày 11.3.

Tin liên quan

Apple bất ngờ để lộ MacBook 'sinh viên' trước giờ G

Apple bất ngờ để lộ MacBook 'sinh viên' trước giờ G

Apple có thể đã vô tình tiết lộ tên của chiếc MacBook giá rẻ được đồn đoán trước khi công bố sản phẩm mới nhất.

Khám phá thêm chủ đề

MacBook Apple MacBook Neo laptop giá rẻ máy tính xách tay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận