Apple bất ngờ để lộ MacBook 'sinh viên' trước giờ G

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 13:28 GMT+7

Apple có thể đã vô tình tiết lộ tên của chiếc MacBook giá rẻ được đồn đoán trước khi công bố sản phẩm mới nhất.

Theo PhoneArena, thông tin đăng ký trên trang web của Apple đã đề cập đến một thiết bị chưa từng xuất hiện mang tên "MacBook Neo" trước khi nhanh chóng biến mất. Sự xuất hiện ngắn ngủi này một lần nữa khẳng định về một chiếc MacBook giá rẻ mới được đồn đoán thời gian qua.

Apple bất ngờ để lộ MacBook 'sinh viên' trước giờ G - Ảnh 1.

Tên MacBook Neo xuất hiện trên trang web của Apple trước khi bị gỡ xuống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin trên được phát hiện dựa vào một tài liệu tuân thủ quy định liên quan đến danh sách sản phẩm của Apple tại châu Âu. Mặc dù tài liệu không hiển thị tên sản phẩm, nhưng URL của trang web lại chứa tên "MacBook Neo" cùng với số hiệu model A3404. Các nhà quan sát đã kịp thời ghi nhận thông tin này trước khi Apple gỡ bỏ trang, cho thấy có thể thông tin đã được công bố sớm hơn dự kiến.

Tin đồn về MacBook giá rẻ đã xuất hiện trong nhiều tháng qua, với kỳ vọng giá bán sản phẩm sẽ nằm dưới dòng MacBook Air để nhắm đến đối tượng sinh viên, người mua lần đầu và những người muốn trải nghiệm macOS với mức giá thấp hơn. Nếu được ra mắt, MacBook Neo có thể đánh dấu nỗ lực của Apple trong việc mở rộng sự hiện diện trong phân khúc laptop giá cả phải chăng.

Cách Apple tạo ra laptop 'dưới tầm' MacBook Air

MacBook Neo được đồn đoán không sử dụng chip xử lý dòng M của Apple như các mẫu Mac hiện tại, thay vào đó sẽ trang bị chip thuộc phân khúc iPhone như A18 Pro hoặc chip xử lý dòng A mới hơn. Sự thay đổi này có thể giúp Apple giảm chi phí sản xuất trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng cao và thời lượng pin tốt cho các tác vụ hằng ngày như duyệt web, chỉnh sửa tài liệu và xem video trực tuyến.

Apple bất ngờ để lộ MacBook 'sinh viên' trước giờ G - Ảnh 2.

Các lựa chọn màu sắc dự kiến sẽ đến với MacBook Neo

ẢNH: GSMARENA

Các rò rỉ cũng cho thấy MacBook Neo có thể sở hữu màn hình 12,9 inch và nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm xanh dương, xanh lá cây, vàng và hồng. Thiết kế dự kiến sẽ giữ nguyên phong cách tối giản với chất liệu nhôm, nhưng tập trung vào tính di động và thời lượng pin dài.

Đối với giá bán, MacBook Neo dự kiến dao động từ 599 USD đến 799 USD. Nếu thông tin chính xác, MacBook Neo sẽ trở thành chiếc MacBook có giá cả phải chăng nhất hiện có.

