Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

MacBook Air M5 ra mắt, giá từ 30 triệu đồng

Kiến Văn
Kiến Văn
04/03/2026 07:48 GMT+7

Apple vừa công bố dòng MacBook Air thế hệ mới đi kèm chip M5, kết hợp hai màn hình mới và nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Điểm nổi bật nhất trong thế hệ MacBook Air này là bộ xử lý M5, bao gồm 10 lõi CPU và 10 lõi GPU, cùng bộ xử lý thần kinh (NPU). Theo thông tin từ Apple, MacBook Air M5 hứa hẹn mang lại hiệu suất nhanh hơn gấp 4 lần cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) so với phiên bản sử dụng chip M4, nhanh hơn gấp gần 10 lần so với chip M1 ra mắt năm 2020.

MacBook Air M5 ra mắt, giá khởi điểm xấp xỉ 30 triệu đồng - Ảnh 1.

MacBook Air M5 có giá khởi điểm cao hơn tiền nhiệm

ẢNH: APPLE

Bộ nhớ hợp nhất cũng được cải thiện trên MacBook Air M5 khi đạt tốc độ 153 GB/giây, nhanh hơn 28% so với M4. Các chỉ số hiệu suất khác bao gồm khả năng xử lý video AI nhanh hơn tới 6,9 lần, kết xuất 3D với công nghệ dò tia nhanh hơn tới 6,5 lần, xử lý hình ảnh nhanh hơn tới 2,7 lần so với MacBook Air M1.

Những cải tiến đáng giá trên MacBook Air M5

Một thay đổi đáng chú ý khác là dung lượng lưu trữ khi Apple đã loại bỏ cấu hình 256 GB để mang đến lựa chọn thấp nhất là 512 GB trên cả hai phiên bản 13 inch và 15 inch, cùng tùy chọn nâng cấp dung lượng lên đến 4 TB. Hơn nữa, Apple cũng cho biết hiệu suất lưu trữ trên MacBook Air M5 đã được cải thiện với tốc độ đọc/ghi nhanh gấp đôi.

MacBook Air M5 còn được trang bị chip không dây N1 mới từ Apple, bao gồm hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Tuy nhiên, máy vẫn chưa có kết nối di động.

MacBook Air M5 ra mắt, giá khởi điểm xấp xỉ 30 triệu đồng - Ảnh 2.
MacBook Air M5 ra mắt, giá khởi điểm xấp xỉ 30 triệu đồng - Ảnh 3.

Sản phẩm cung cấp hai lựa chọn màu sắc

ẢNH: APPLE

Dựa vào những gì Apple đăng tải, ngoại hình của MacBook Air không có sự thay đổi lớn so với tiền nhiệm, bao gồm giữ nguyên màu sắc, kiểu dáng và các cổng kết nối. Màn hình vẫn giữ thiết kế tai thỏ, tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa 500 nit.

Tuy nhiên, tất cả những nâng cấp nói trên đi kèm với mức giá khởi điểm cao hơn. Phiên bản MacBook Air 13 inch cơ bản có giá khởi điểm 1.099 USD, trong khi phiên bản 15 inch có giá từ 1.299 USD. Tại Việt Nam, số tiền mà người dùng bỏ ra tương ứng là 29,999 triệu đồng và 34,999 triệu đồng. Đơn đặt hàng trước dành cho sản phẩm bắt đầu vào ngày 4.3, trước khi được mở bán rộng rãi vào ngày 11.3.

Tin liên quan

MacBook Air M4 được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao

MacBook Air M4 được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao

Những nhận xét đầu tiên về mẫu MacBook Air M4 mới nhất của Apple đã được công bố khi mọi người đều đánh giá cao sản phẩm này.

Khám phá thêm chủ đề

MacBook Air Apple M5 máy tính xách tay Apple MacBook
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận