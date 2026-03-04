MacBook Air M5 ra mắt, giá từ 30 triệu đồng

Điểm nổi bật nhất trong thế hệ MacBook Air này là bộ xử lý M5, bao gồm 10 lõi CPU và 10 lõi GPU, cùng bộ xử lý thần kinh (NPU). Theo thông tin từ Apple, MacBook Air M5 hứa hẹn mang lại hiệu suất nhanh hơn gấp 4 lần cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) so với phiên bản sử dụng chip M4, nhanh hơn gấp gần 10 lần so với chip M1 ra mắt năm 2020.

MacBook Air M5 có giá khởi điểm cao hơn tiền nhiệm ẢNH: APPLE

Bộ nhớ hợp nhất cũng được cải thiện trên MacBook Air M5 khi đạt tốc độ 153 GB/giây, nhanh hơn 28% so với M4. Các chỉ số hiệu suất khác bao gồm khả năng xử lý video AI nhanh hơn tới 6,9 lần, kết xuất 3D với công nghệ dò tia nhanh hơn tới 6,5 lần, xử lý hình ảnh nhanh hơn tới 2,7 lần so với MacBook Air M1.

Những cải tiến đáng giá trên MacBook Air M5

Một thay đổi đáng chú ý khác là dung lượng lưu trữ khi Apple đã loại bỏ cấu hình 256 GB để mang đến lựa chọn thấp nhất là 512 GB trên cả hai phiên bản 13 inch và 15 inch, cùng tùy chọn nâng cấp dung lượng lên đến 4 TB. Hơn nữa, Apple cũng cho biết hiệu suất lưu trữ trên MacBook Air M5 đã được cải thiện với tốc độ đọc/ghi nhanh gấp đôi.

MacBook Air M5 còn được trang bị chip không dây N1 mới từ Apple, bao gồm hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Tuy nhiên, máy vẫn chưa có kết nối di động.

Sản phẩm cung cấp hai lựa chọn màu sắc ẢNH: APPLE

Dựa vào những gì Apple đăng tải, ngoại hình của MacBook Air không có sự thay đổi lớn so với tiền nhiệm, bao gồm giữ nguyên màu sắc, kiểu dáng và các cổng kết nối. Màn hình vẫn giữ thiết kế tai thỏ, tần số quét 60 Hz và độ sáng tối đa 500 nit.

Tuy nhiên, tất cả những nâng cấp nói trên đi kèm với mức giá khởi điểm cao hơn. Phiên bản MacBook Air 13 inch cơ bản có giá khởi điểm 1.099 USD, trong khi phiên bản 15 inch có giá từ 1.299 USD. Tại Việt Nam, số tiền mà người dùng bỏ ra tương ứng là 29,999 triệu đồng và 34,999 triệu đồng. Đơn đặt hàng trước dành cho sản phẩm bắt đầu vào ngày 4.3, trước khi được mở bán rộng rãi vào ngày 11.3.