Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Apple nâng cấp toàn diện iPad Air M4, giá bất ngờ giữ nguyên

Kiến Văn
Kiến Văn
03/03/2026 06:53 GMT+7

Apple đã âm thầm giới thiệu phiên bản iPad Air M4 với chip Apple M4 cho hiệu năng cải thiện mà không tăng giá bán.

Cụ thể, phiên bản 11 inch của iPad Air M4 có giá từ 599 USD, trong khi phiên bản 13 inch có giá từ 799 USD. Người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 4.3, với thời gian giao hàng dự kiến vào ngày 11.3. Đặc biệt, sinh viên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn, chỉ từ 549 USD cho phiên bản 11 inch và từ 749 USD cho phiên bản 13 inch thông qua chính sách giá dành cho giáo dục của Apple.

Apple nâng cấp toàn diện iPad Air M4, giá bất ngờ giữ nguyên - Ảnh 1.

Apple đã dùng lợi thế của mình để đàm phán nhằm giữ nguyên giá khởi điểm của iPad Air M3

ẢNH: APPLE

Chip Apple M4 mang lại nhiều cải tiến đáng kể với 9 lõi GPU thay vì 8, RAM tăng từ 8 GB lên 12 GB và băng thông đạt 120 GB/giây. Apple cho biết hiệu năng của chip M4 tăng 30% so với M3, trong khi hiệu suất nhanh hơn 2,3 lần so với M1 (đặc biệt ở đồ họa 3D dò tia) và Neural Engine nhanh hơn gấp 3 lần. Đây là những yếu tố quan trọng khi iPadOS ngày càng dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp nhằm cho phép thực hiện các tác vụ như ghi chú, viết lại email và tìm kiếm ảnh mà không cần kết nối internet.

Ngoài ra, dòng iPad mới cũng được trang bị chip không dây N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Các phiên bản có kết nối di động sử dụng modem C1X nhanh hơn 50% so với iPad Air M3 và tiết kiệm pin hơn 30%. Camera Center Stage 12 MP được đặt dọc theo cạnh ngang mang lại trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng với giá đỡ hoặc bàn phím Magic Keyboard mới.

iPad Air M4 trở thành lựa chọn đáng chú ý năm

Bàn phím Magic Keyboard mới đi kèm với 14 phím chức năng, cho phép người dùng điều chỉnh độ sáng, âm lượng và các chức năng khác mà không cần vào phần mềm. Apple Pencil Pro cũng tương thích với bàn phím này.

Apple nâng cấp toàn diện iPad Air M4, giá bất ngờ giữ nguyên - Ảnh 2.

Nhiều nâng cấp phần cứng khiến iPad Air không còn thua thiệt quá nhiều so với bản Pro

ẢNH: APPLE

Người dùng có thể lựa chọn giữa 4 màu sắc của iPad Air M4, bao gồm xanh dương, tím, ánh sao và xám không gian, cùng tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 128 GB đến 1 TB.

iPadOS 26 cũng được cập nhật với giao diện mới, sử dụng công nghệ Liquid Glass cho phép người dùng trải nghiệm hệ thống cửa sổ hoàn chỉnh để dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng. Những cải tiến như thanh menu mới và ứng dụng Tệp được nâng cấp đánh dấu bước tiến lớn nhất trong phần mềm iPad trong nhiều năm qua.

Việc giữ nguyên giá bán trong khi tăng RAM lên 50% là một thách thức lớn, nhưng Apple đã đạt được điều này nhờ vào khối lượng hàng hóa lớn mà công ty mua, cho phép họ có sức mạnh thương lượng tốt hơn. Quy trình sản xuất chip 3nm cũng giúp giảm chi phí trên mỗi bóng bán dẫn, từ đó bù đắp chi phí bộ nhớ mà không ảnh hưởng đến giá bán lẻ.

Tin liên quan

Hiệu suất iPad Air M3 được cải thiện ra sao?

Hiệu suất iPad Air M3 được cải thiện ra sao?

Không lâu sau khi ra mắt iPad Air M3, các bài kiểm tra hiệu suất đầu tiên của sản phẩm đã được thực hiện để đánh giá sự khác biệt so với thế hệ trước.

Khám phá thêm chủ đề

iPad Air M4 Apple máy tính bảng chính thức ra mắt Apple M4
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận