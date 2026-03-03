Apple nâng cấp toàn diện iPad Air M4, giá bất ngờ giữ nguyên

Cụ thể, phiên bản 11 inch của iPad Air M4 có giá từ 599 USD, trong khi phiên bản 13 inch có giá từ 799 USD. Người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 4.3, với thời gian giao hàng dự kiến vào ngày 11.3. Đặc biệt, sinh viên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn, chỉ từ 549 USD cho phiên bản 11 inch và từ 749 USD cho phiên bản 13 inch thông qua chính sách giá dành cho giáo dục của Apple.

Apple đã dùng lợi thế của mình để đàm phán nhằm giữ nguyên giá khởi điểm của iPad Air M3 ẢNH: APPLE

Chip Apple M4 mang lại nhiều cải tiến đáng kể với 9 lõi GPU thay vì 8, RAM tăng từ 8 GB lên 12 GB và băng thông đạt 120 GB/giây. Apple cho biết hiệu năng của chip M4 tăng 30% so với M3, trong khi hiệu suất nhanh hơn 2,3 lần so với M1 (đặc biệt ở đồ họa 3D dò tia) và Neural Engine nhanh hơn gấp 3 lần. Đây là những yếu tố quan trọng khi iPadOS ngày càng dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp nhằm cho phép thực hiện các tác vụ như ghi chú, viết lại email và tìm kiếm ảnh mà không cần kết nối internet.

Ngoài ra, dòng iPad mới cũng được trang bị chip không dây N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Các phiên bản có kết nối di động sử dụng modem C1X nhanh hơn 50% so với iPad Air M3 và tiết kiệm pin hơn 30%. Camera Center Stage 12 MP được đặt dọc theo cạnh ngang mang lại trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng với giá đỡ hoặc bàn phím Magic Keyboard mới.

iPad Air M4 trở thành lựa chọn đáng chú ý năm

Bàn phím Magic Keyboard mới đi kèm với 14 phím chức năng, cho phép người dùng điều chỉnh độ sáng, âm lượng và các chức năng khác mà không cần vào phần mềm. Apple Pencil Pro cũng tương thích với bàn phím này.

Nhiều nâng cấp phần cứng khiến iPad Air không còn thua thiệt quá nhiều so với bản Pro ẢNH: APPLE

Người dùng có thể lựa chọn giữa 4 màu sắc của iPad Air M4, bao gồm xanh dương, tím, ánh sao và xám không gian, cùng tùy chọn dung lượng lưu trữ từ 128 GB đến 1 TB.

iPadOS 26 cũng được cập nhật với giao diện mới, sử dụng công nghệ Liquid Glass cho phép người dùng trải nghiệm hệ thống cửa sổ hoàn chỉnh để dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng. Những cải tiến như thanh menu mới và ứng dụng Tệp được nâng cấp đánh dấu bước tiến lớn nhất trong phần mềm iPad trong nhiều năm qua.

Việc giữ nguyên giá bán trong khi tăng RAM lên 50% là một thách thức lớn, nhưng Apple đã đạt được điều này nhờ vào khối lượng hàng hóa lớn mà công ty mua, cho phép họ có sức mạnh thương lượng tốt hơn. Quy trình sản xuất chip 3nm cũng giúp giảm chi phí trên mỗi bóng bán dẫn, từ đó bù đắp chi phí bộ nhớ mà không ảnh hưởng đến giá bán lẻ.