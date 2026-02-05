Cuộc đua camera trước của smartphone sắp có thay đổi lớn

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên X, cảm biến camera selfie hình vuông mới trên dòng iPhone 17 có thể sớm trở thành trang bị tiêu chuẩn trên một số thiết bị sắp ra mắt của Oppo và Huawei.

Cuộc đua camera selfie sắp thay đổi sau thành công của iPhone 17 ẢNH: APPLE

Cụ thể, hai thương hiệu lớn của Trung Quốc đang thử nghiệm cảm biến camera selfie với tỷ lệ 1:1 giống như trên iPhone 17. Đối với Huawei, cảm biến này có thể được trang bị trên các mẫu điện thoại tầm trung, như dòng Nova 16. Trong khi đó, Oppo dự kiến sẽ áp dụng cảm biến hình vuông cho dòng cao cấp Find X10.

Digital Chat Station nhận định rằng giải pháp của Oppo có thể vượt trội hơn so với Apple. Thông tin này hoàn toàn có cơ sở bởi cảm biến selfie hiện có trên Find X9 Pro đã được đánh giá khá tốt, vì vậy mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa nhờ cảm biến hình vuông.

Những tín hiệu lạc quan từ cảm biến camera hình vuông

Được biết, camera 18 MP trên iPhone 17 cho phép người dùng chụp ảnh selfie theo chiều dọc hoặc ngang mà không cần xoay thiết bị nhờ vào diện tích quang học mở rộng. Trên các thiết bị trước đây với cảm biến tỷ lệ 4:3, người dùng phải cầm điện thoại nằm ngang để chụp ảnh nhóm, nhưng với iPhone 17, việc chụp ảnh trở nên tự nhiên hơn.

Ngoài ra, camera mới còn hỗ trợ tính năng Center Stage của Apple, cho phép tự động theo dõi khuôn mặt trong các cuộc gọi video, giữ cho người dùng luôn nằm trong khung hình. Đây là một tính năng tuyệt vời giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Dựa vào các đánh giá ban đầu cho thấy, việc trang bị cảm biến camera hình vuông thực sự mang lại lợi ích cho người dùng, bất kể nguồn cảm hứng từ đâu. Nếu các nhà sản xuất Android có thể mang đến những nâng cấp tương tự, đó sẽ là một tin vui cho người dùng. Camera 18 MP trên iPhone 17 thực sự là một bước tiến đáng kể sau nhiều năm cải tiến, hy vọng rằng điều đó sẽ mở ra trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng điện thoại Android.